Investigadores advierten que la IA puede debilitar la lectura profunda en estudiantes

La irrupción de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT promete transformar la educación, sin embargo, especialistas de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) advierten que su uso pasivo podría afectar las bases mismas de la alfabetización.

El análisis, elaborado por Ernesto Guerra y Roberto Araya del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la U. de Chile, junto a Marcela Peña de la UC y CENIA, plantea una contradicción clave: para desarrollar comprensión lectora y habilidades de escritura se requiere practicar intensamente con textos, mientras que los modelos de lenguaje tienden a evitar ese esfuerzo al entregar respuestas inmediatas.

"Lo relevante es enseñar a los estudiantes a usar estos sistemas de manera interactiva. Por ejemplo, pedir a ChatGPT que muestre las etapas para escribir un ensayo, en lugar de limitarse a entregar el resultado final", explica Peña.

Según Guerra, el riesgo es que estas herramientas, usadas de forma utilitaria, den la ilusión de entendimiento sin que haya un verdadero procesamiento del texto. "Leer entrena al cerebro: fortalece vocabulario, comprensión, razonamiento y pensamiento crítico", añade.

Una advertencia para la alfabetización temprana

El peligro es aún mayor en la infancia, cuando se construyen las bases de la lectura y la escritura. "Si esas habilidades no se desarrollan plenamente, podría verse comprometida la capacidad de pensar críticamente y comprender en profundidad", enfatiza Guerra.

El investigador Roberto Araya compara el proceso con el ejercicio físico: "En lugar de fortalecer los músculos cognitivos que la lectura desarrolla, el uso excesivo de la IA puede atrofiarlos al ofrecer atajos que debilitan el compromiso con el texto".

Beneficios y riesgos en el uso de la IA

Los expertos reconocen que la inteligencia artificial también abre oportunidades, como crear materiales educativos adaptados a diferentes culturas y lenguas, especialmente en contextos con pocos recursos. No obstante, advierten que, sin políticas de acceso equitativo, los principales beneficiados serán los grupos con mayor poder económico.

Además, recalcan que las brechas educativas no se explican solo por el acceso al lenguaje, sino también por problemas estructurales como la segregación escolar y la desigual distribución de recursos.

Hacia un nuevo concepto de alfabetización

Los investigadores sugieren que estamos entrando en una era donde la comunicación será más visual, oral y multimodal, lo que podría convertir a la escritura en una tecnología "transicional". Aun así, insisten en que no se deben abandonar los beneficios únicos de la lectura profunda, como la reflexión, el razonamiento complejo y la capacidad de elaborar ideas.

Frente a este escenario, llaman a educadores y especialistas a diseñar estrategias pedagógicas que preserven las capacidades cognitivas más valiosas. "El desafío es encontrar un equilibrio: aprovechar lo mejor de la tecnología sin reemplazar el esfuerzo y la disciplina que la lectura y la escritura han fortalecido durante siglos", concluyen.