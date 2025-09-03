El Zoológico Landau de Alemania presentó a la pequeña Assama, una cría gueparda sudanesa de tan sólo ocho semanas y que ha sido “alimentada con biberón”.

"Nació a principios de julio en el zoológico como la única cría de Rose, una gata guepardo. Las guepardos suelen dar a luz de tres a cinco crías. En casos excepcionales, tanto en libertad como en cautividad, solo nace una", detallaron desde el recinto.

Lukas Hartmann, director de Landau, destacó que con la crianza "a mano de Assama, el Zoológico Landau contribuye significativamente a la protección de esta especie en peligro crítico de extinción".

