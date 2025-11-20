Un incendio -ya controlado- obligó a suspender las negociaciones y a evacuar la cumbre climática (COP30) que se realiza en Belém, Brasil. Según se detalló, las llamas se iniciaron en la llamada Zona Azul, administrada por Naciones Unidas y donde se encuentran las salas de reuniones y los diversos pabellones de los países y organizaciones internacionales.

Pese a las imágenes viralizadas, los bomberos lograron controlar con rapidez el siniestro y no hubo heridos.

El fuego comenzó en el pabellón de la Comunidad del Este Africano, justo después de que testigos notaran que la luz del recinto comenzó a parpadear.

LEER ARTICULO COMPLETO