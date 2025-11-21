Shein inicia investigación tras denuncia de Greenpeace por infringir normativa química

El gigante asiático del comercio electrónico Shein informó este viernes de que ha lanzado una investigación y ha tomado la decisión de retirar los productos señalados la víspera por no respetar las normativas europeas de sustancias químicas en un informe de la división alemana de la ONG ecologista Greenpeace.

"Por precaución, hemos activado nuestro protocolo estándar de seguridad y estamos retirando los artículos de nuestro 'marketplace' a nivel global mientras llevamos a cabo la investigación", señaló la empresa en un comunicado enviado a la agencia de noticias EFE.

"Shein se toma extremadamente en serio la seguridad de los productos y está firmemente comprometida con ofrecer artículos seguros y que cumplan con la normativa a nuestros clientes", reiteró el gigante de comercio electrónico, a cuya página de Internet se atribuyen un total de 363 millones de visitas mensuales.

Shein, fundada en China pero radicada en Singapur desde 2022, reaccionó así al informe de la división alemana de Greenpeace publicado la víspera, que acusaba a la compañía de reincidir en el incumplimiento de las normas europeas en materia de sustancias químicas en ciertas prendas de ropa, incluida vestimenta para niños.

Según Greenpeace, del análisis en un laboratorio independiente de 56 prendas de ropa de ocho países se desprendió que 18 de ellas superaban los límites legales europeos de sustancias químicas, un resultado que la ONG calificó de "alarmante".

De acuerdo con el informe de Greenpeace, siete chaquetas contenían niveles de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) en una concentración que superaba en hasta 3.300 veces el valor permitido de estos químicos, potencialmente cancerígenos y dañinos para el sistema inmune, los riñones y el hígado.

Además, catorce productos superaban los límites para ftalatos -que pueden afectar la fertilidad y el desarrollo de los niños-, seis de estos multiplicándolos por cien o más.

Ya en 2022, Greenpeace había enviado a un laboratorio 47 prendas de Shein, en siete de las cuales se encontraron en ese momento sustancias químicas peligrosas por encima de los límites legales establecidos a nivel europeo.

En su comunicado, Shein precisó que, al no haber recibido los últimos resultados obtenidos por Greenpeace, no ha podido verificar las conclusiones de la ONG.

"Estamos abiertos a un diálogo constructivo con Greenpeace y con todas las partes interesadas, y reiteramos nuestra disposición a colaborar para mejorar los resultados en materia de seguridad de producto en toda la industria", abundó la compañía.

Shein también señaló que "algunos de los productos destacados por Greenpeace siguen disponibles hoy en otras grandes plataformas de comercio electrónico", y cuestionó el hecho de que sólo haya "inquietudes" dirigidas públicamente contra ella.