Este sábado se realizó en Chile el “intercambio de ropa más grande del mundo”, iniciativa que busca romper el Récord Guinness y promover el consumo responsable a través de la moda circular.

La actividad fue organizada por The Ropantic Show y contó con el patrocinio del Ministerio del Medio Ambiente, cartera que destacó la importancia de reducir la generación de residuos textiles en el país.

Según datos oficiales, Chile produce más de 572 mil toneladas de desechos textiles cada año. El evento busca visibilizar esta problemática y fomentar la reutilización de prendas como una alternativa sustentable frente al consumo excesivo de ropa nueva.

LEER ARTICULO COMPLETO