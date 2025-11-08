Más de 80.000 personas se manifestaron este sábado en Santiago durante la XVIII edición de Santiago Parade, la Marcha por el Orgullo de derechos LGBTIQ+ convocada cada año por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en el marco del Día Nacional de la Diversidad.

Los asistentes se congregaron en la Alameda, frente al Hotel Le Meridien (ex Crowne Plaza), en el centro de la capital, desde donde marcharon sin incidentes hacia Los Héroes, donde esta noche se rendirá homenaje a las víctimas fatales de la homo/transfobia en Chile.

El desfile tiene lugar a ocho días de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre, por lo que sus organizadores llamaron a los candidatos a comprometerse con los derechos LGBTIQ+.

"Esta marcha ocurre en uno de los períodos más críticos y violentos para nuestros derechos desde el retorno a la democracia Desde 2022 hemos visto retrocesos, un aumento sostenido de denuncias por discriminación, y una ola diaria de discursos de odio que busca normalizar la violencia, borrar nuestros avances y silenciarnos", afirmó la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga.

