Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago24.1°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Sociedad | Premios Nobel

Instituto noruego afirma que Machado asistirá a ceremonia de entrega del Nobel de la Paz

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

Debido a que la disidente antichavista vive en clandestinidad, la organización advirtió que se trata de "un viaje peligroso, porque el régimen de Venezuela quiere quitársela de en medio".

También se prevé la participación de Edmundo González, exiliado en España, quien derrotó a Maduro en la elección de 2024.

Instituto noruego afirma que Machado asistirá a ceremonia de entrega del Nobel de la Paz
 EFE (archivo)

Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano".

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Instituto Nobel noruego, que asiste al Comité que concede el Premio Nobel de la Paz, afirmó este sábado que la galardonada opositora venezolana María Corina Machado asistirá en persona a la ceremonia de entrega el próximo 10 de diciembre en Oslo.

"Hablamos con ella la pasada noche y nos dijo que estará en Oslo", dijo a la agencia de noticias EFE el responsable de comunicación del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

El representante destacó que la institución no podía proporcionar ningún otro detalle sobre el viaje de Machado, que vive en la clandestinidad en Venezuela, ni sobre el momento de su llegada, por razones de seguridad.

El Gobierno de Paraguay anunció esta semana que el presidente Santiago Peña viajará a Noruega para acompañar a Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, igual que harán los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; y Ecuador, Daniel Noboa.

También está previsto que asista el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, quien se enfrentó al dictador Nicolás Maduro en las cuestionadas elecciones de julio de 2024.

"Incansable labor"

Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció el Comité Nobel noruego el 10 de octubre.

El Comité Nobel noruego declaró el 14 de noviembre que Machado dejó claro que viajará a Oslo para recibir el premio.

Sin embargo, el líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, consideró, en declaraciones al canal público NRK, que se trata de "un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha manifestado que quiere quitársela de en medio", por lo que dijo esperar que se garantice la seguridad de la opositora y pueda llegar a Noruega, pero también regresar al país.

Machado declaró el pasado mes -al diario noruego 'Dagens Næringsliv'- que para poder viajar a ese país nórdico, Venezuela debía ser "libre" y dijo que mientras Nicolás Maduro estuviese en el poder no podía dejar el lugar en el que se encuentra por motivos de seguridad.

"No puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida", afirmó.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada