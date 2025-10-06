Premio Nobel de Medicina va a dos estadounidenses y a un japonés

El Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2025 fue concedido, este lunes, a los estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell, junto al japonés Shimon Sakaguchi, "por sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmunológica periférica".
Según explicó la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo, los galardonados "identificaron los guardias de seguridad del sistema inmunitario", las células T reguladoras, que evitan que las células inmunitarias ataquen al propio organismo.
Sus descubrimientos sentaron las bases para un nuevo campo de investigación en la tolerancia periférica, lo que impulsó el desarrollo de tratamientos médicos para el cáncer y las enfermedades autoinmunes, que -al mismo tiempo- pueden conducir a trasplantes más exitosos.
Varios de estos tratamientos se encuentran actualmente en fase de ensayos clínicos.
La esperanza de estos esfuerzos es tratar o curar enfermedades autoinmunes, proporcionar tratamientos más eficaces contra el cáncer y prevenir complicaciones graves tras los trasplantes de células madre.
Sakaguchi descubrió en 1995 una nueva clase de células T, un hallazgo clave, ya que en ese momento muchos investigadores estaban convencidos de que la tolerancia inmunológica sólo se desarrollaba debido a la eliminación de células inmunitarias potencialmente dañinas en el timo, a través de un proceso denominado "tolerancia central".
El científico demostró que el sistema inmunitario es más complejo y descubrió una clase de células inmunitarias hasta entonces desconocida, que protege al organismo de las enfermedades autoinmunes.
Brunkow y Ramsdel, en tanto, obtuvieron conocimientos decisivos sobre el origen de las enfermedades autoinmunes cuando, en 2001, explicaron por qué una cepa específica de ratones (denominada scurfy) es particularmente vulnerable a las enfermedades autoinmunes.
Ambos científicos descubrieron que los ratones presentaban una mutación en un gen al que llamaron Foxp3, y demostraron también que las mutaciones en el equivalente humano de este gen causan una grave enfermedad autoinmune, la IPEX.