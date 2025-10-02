Síguenos:
Cáncer de mama en Chile: octubre rosa impulsa campañas para detección temprana

Publicado:
Llévatelo:
Octubre es el mes de la concientización del cáncer de mama, la principal causa de muerte oncológica en mujeres en Chile. Durante este período se han lanzado campañas, programas móviles y alianzas público-privadas para promover la detección temprana y mejorar el acceso a mamografías en distintos puntos del país.

Según cifras del Ministerio de Salud, en 2023 murieron más de 1.700 mujeres por cáncer de mama en Chile. Una de cada ocho mujeres podría desarrollar esta enfermedad a lo largo de su vida.

Cuando el diagnóstico es precoz, la posibilidad de sobrevivir supera el 90%. En contraste, cuando se detecta en fases avanzadas, la probabilidad baja al 30%.

Escucha el reporte de la periodista Fernanda Ávila

