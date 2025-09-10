Minsal incorporó primera inmunoterapia disponible contra el cáncer de mama triple negativo

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, anunció la exitosa conclusión de las negociaciones con el laboratorio MDS para incorporar Pembrolizumab (Keytruda®) al Programa de Drogas de Alto Costo (DAC) para el tratamiento de cáncer de mama triple negativo, que afecta entre el 10 y 15% de las pacientes con cáncer de mama y se caracteriza por su agresividad y limitadas opciones terapéuticas.

Se trata de la primera inmunoterapia para el cáncer de mama triple negativo que estará disponible en el sistema público, cuya incorporación busca avanzar en equidad y acceso a tratamientos oncológicos de última generación "en modalidad de riesgo compartido", según detalló la cartera.

La incorporación de Pembrolizumab beneficiará, cada año, a alrededor de 650 mujeres que están en sistema público, cuyo acceso al tratamiento permitirá reducir la brecha de entrada entre sistemas público y privado, indicó el Minsal.

El tratamiento para el cáncer de mama triple negativo suele incluir quimioterapia, cirugía y radioterapia, adaptándose según la etapa y características de la enfermedad.

La cobertura del tratamiento

La ministra Aguilera se reunió con la "Bancada Rosa", compuesta por diputadas de distintas tendencias políticas, pero con interés común en materias de la mujer. El grupo, liderado por la diputada Carla Morales, trabaja en colaboración con el Observatorio del Cáncer para dar a conocer la incorporación de este nuevo tratamiento al sistema público.

¡Buenas noticias! Esta tarde la ministra de Salud, Ximena Aguilera, se reunió con la bancada rosa 🎀 de la @Camara_cl, donde dio a conocer que se logró el acuerdo de riesgo compartido para el medicamento Pembrolizumab para el cáncer de mama triple negativo, un compromiso… pic.twitter.com/toZjfAQhjl — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) September 9, 2025

"Nosotros queríamos tener la reunión con la Bancada Rosa para darles a conocer que hemos logrado el acuerdo de riesgo compartido que nos comprometimos el año pasado durante la tramitación de presupuesto para el medicamento Pembrolizumab para el cáncer de mama triple negativo", aseguró la titular de Salud.

La ministra agregó que el tratamiento tendrá cobertura plena el próximo año, pero también en lo que resta de 2025: "Estamos en los trámites jurídicos finales para firmar todos los papeles, pero ya tenemos un acuerdo y estamos muy contentos porque sabemos la necesidad, sabemos lo importante que es, sabemos que este cáncer afecta a mujeres jóvenes, y que, además, con este medicamento cambia totalmente la posibilidad de sobrevida de las mujeres afectadas por este cáncer", puntualizó.

"Con esto avanzamos en equidad, puesto que ya estaba disponible este tratamiento en el sector privado y ahora va a estar disponible en el sector público y con copago cero", destacó.