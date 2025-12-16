¿Con o sin siesta? La guía para lograr una correcta higiene del sueño

En una sociedad marcada por el estilo de vida acelerado y la conexión permanente, conciliar el sueño se ha vuelto un desafío para gran parte de la población. Ante las quejas recurrentes de cansancio y mala calidad del descanso, el doctor Pablo Salinas, neurólogo de la Clínica Quilín de la Universidad de Chile, entregó Una Nueva Mañana una serie de recomendaciones prácticas, conocidas clínicamente como "higiene del sueño".

Según el especialista, muchas veces subestimamos estas acciones cotidianas hasta que el problema ya está instalado. "Medidas de higiene del sueño que pueden sonar de perogrullo, pero generalmente no las tomamos y pucha que se empiezan a notar cuando comenzamos a tomarlas", afirmó Salinas.

El enemigo número uno: Las pantallas

Una de las indicaciones más enfáticas del neurólogo tiene que ver con la desconexión digital. A pesar de que muchas personas utilizan la televisión o el celular para "arrullarse", esto es contraproducente para el cerebro.

El especialista recomendó explícitamente "no conciliar el sueño con pantallas, alejar las pantallas por lo menos una hora antes de conciliar el sueño".

Ante la duda sobre si esto aplicaba también a la televisión y programas nocturnos, el médico fue tajante: "Exacto, todas las pantallas".

Alimentación y horarios fisiológicos

Otro pilar fundamental es la relación con la comida y los horarios. El médico aconsejó "mantener una dieta balanceada, ingerir el último alimento precisamente por lo menos una o dos horas antes, dos horas antes ojalá, de conciliar el sueño".

Además, sugirió intentar dormir en lo que denominó una "hora fisiológica", para alinearse con los ciclos naturales del cuerpo y asegurar el rendimiento al día siguiente.

"Dependiendo de nuestra edad es más menos las 10, 11 de la noche, máximo 12 de la noche, pensando en que en general los adultos tenemos que empezar a funcionar entre las 6 y 7 de la mañana al día siguiente", explicó, agregando que él mismo procura acostarse "aproximadamente entre las 23:30 y 00:00 horas".

El entorno ideal: Oscuridad y temperatura

Para que el cerebro entienda que es hora de descansar, el ambiente físico debe acompañar.

Por ello, el neurólogo describió las condiciones óptimas de la habitación: "Conciliar el sueño y dormir en un espacio oscuro, sin ruidos y que sea confortable en temperatura, con una ropa de cama que tenga una textura agradable y [...] sin exceso de calor ni exceso de frío".

Estas condiciones ideales buscan permitir que el cuerpo reserve energía y funcione correctamente durante la vigilia, contrarrestando el "desgaste de los neurotransmisores" que ocurre durante el día.

La regla de oro de la siesta

Finalmente, para aquellos que sienten somnolencia a mitad del día y recurren a la siesta, el neurólogo advirtió sobre el riesgo de alterar el ciclo nocturno si se duerme demasiado durante la tarde.

Su recomendación fue estricta respecto a la duración: "Cuando uno se toma una siesta tiene que tener claro que no puede exceder los 30 a 40 minutos, no más que eso. Nunca. Y siempre propender a acumular todo el sueño para la noche".