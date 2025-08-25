Chile suspendió importaciones avícolas desde Argentina por brote de influenza aviar

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) anunció este lunes la suspensión de importaciones avícolas desde Argentina debido a un brote de influenza aviar.

Una decisión motivada por la detección de un brote de influenza aviar de alta patogenicidad en una granja comercial de la provincia de Buenos Aires, específicamente en el sector de Los Toldos.

Según indicaron desde el organismo, esta medida busca resguardar la sanidad del patrimonio avícola chileno ante la enfermedad que ha afectado la industria a nivel global en los últimos años.

La resolución del SAG, que acompaña una autosuspensión de exportaciones por parte de Argentina, afecta a una amplia gama de productos avícolas, incluyendo carne de ave, huevos y animales vivos.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el jefe de la División de Protección Pecuaria del SAG, Carlos Orellana, explicó que la suspensión "se va a prolongar en la medida que Argentina pueda hacer una contención del brote”.

En esta línea, dio cuenta de que dicho proceso es riguroso: "en pocas horas los planteles quedan diezmados, vale decir, mueren todas las aves".

Luego, "lo que procede es una limpieza y desinfección profunda, y dos ciclos virales que son de 14 días, por lo tanto, estamos hablando de 30 días”.

Tras esto, Orellana detalló que Argentina debe "notificar que ya hizo todos los pasos que he mencionado, limpieza, desinfección, y después el SAG enviará una misión a verificar las condiciones, tardando al menos tres meses", algo que “considerando el caso de Brasil, que notificó un brote en mayo y fue reabierto en agosto, estamos hablando de al menos tres meses".

Impacto en los precios y abastecimiento nacional

A pesar de la suspensión argentina, el SAG no prevé una "gran afectación en los precios" por abastecimiento de Brasil, dado que "nuestro principal abastecedor de carne de ave es Brasil", y "circunstancialmente acabamos de reabrir el mercado de carne de ave” desde ese país.

Adicionalmente, Orellana indicó que en verano aumenta la producción de gallinas locales, con mayor disponibilidad de huevos, ahora que empiezan los días de mayor luz, aumenta la producción por un factor fisiológico y las gallinas en general, nuestras gallinas locales -lo vamos a decir así- aumentan su producción. Siempre hay mayor disponibilidad de huevos en los meses con más luz".

El SAG también hizo un "llamado a los productores a que enfaticen sus medidas de bioseguridad" por aves migratorias, dado que "son las que normalmente movilizan el virus".