Tópicos: Sociedad | Salud

La mitad de los chilenos es inactiva físicamente y aumentan sentimientos de soledad

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La primera ENCAVI post pandemia mostró retrocesos en bienestar emocional, mayor prevalencia de enfermedades crónicas.

Además reveló marcadas desigualdades en la calidad de vida según nivel socioeconómico.

 ATON (referencial)

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó que la encuesta "muestra el retroceso en algunos parámetros tras la pandemia".

El Ministerio de Salud (Minsal) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud (ENCAVI) 2023-2024, la primera medición realizada después de la pandemia.

El estudio, coordinado por el Departamento de Epidemiología del Minsal y aplicado por la Dirección de Estudios Sociales (DESUC) de la Pontificia Universidad Católica, entrevistó a 16.590 personas entre octubre de 2023 y febrero de 2024, con representatividad nacional, regional, por nivel socioeconómico, sexo y ámbito rural y urbano.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó que la encuesta "muestra el retroceso en algunos parámetros tras la pandemia" y recalcó que la salud "no solo es atender enfermedades, sino mejorar el bienestar de la población".

Principales resultados

  • 68,5% de la población califica su calidad de vida como buena o muy buena (estable versus 2015-2016).
  • Brecha por ingresos: 63,3% en el primer quintil reporta buena calidad de vida versus 89,2% en el quinto.
  • El bienestar emocional baja de 5,7 a 5,4 puntos (escala 1–7).
  • 51,2% de la población es inactiva físicamente; mujeres 57,6%, hombres 44,5%.
  • La falta de compañía frecuente sube a 11,5% (7,6% en 2015-2016) y la exclusión social a 6,4% (3,9% en 2015-2016).
  • 19% reporta depresión, ansiedad u otro trastorno de salud mental.
  • 63,9% tiene al menos una enfermedad crónica y 40,1% dos o más. Las mujeres presentan mayor prevalencia en la mayoría de las condiciones.

Tabaco y hábitos

  • Prevalencia de consumo en el último mes: 27,9%.
  • 63,9% de las personas fumadoras desea dejar de fumar (alza respecto de 2015-2016).
  • Disminuye la exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo.

Estrategias intersectoriales

Aguilera subrayó el trabajo con Educación, Deporte, Salud y Desarrollo Social, incorporando actividad física en los colegios, promoviendo caminatas en trayectos cortos y reforzando el rol de los municipios como socios estratégicos para mejorar la calidad de vida en los territorios.

Como primera línea base post pandemia, la ENCAVI 2023-2024 permitirá monitorear la recuperación en áreas afectadas -como la conexión social- en futuras mediciones.

En portada