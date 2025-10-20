Para protegerlos en Halloween: ciudad española suspende adopción de gatos negros

La ciudad española de Terrassa prohibió temporalmente la adopción de gatos negros desde refugios de animales, para evitar la llegada de interesados "ocasionales" a raíz de la celebración de Halloween, que podría incluir "rituales" potencialmente dañinos para estos animales.

La urbe catalana, de 230 mil personas, explicó que las solicitudes de adopción de felinos negros serán denegadas del 6 de octubre al 10 de noviembre, para "protegerlos de ser heridos o utilizados como accesorios", según explicó el servicio local de bienestar animal, reseña la cadena británica BBC.

En la cultura occidental, la literatura y el cine recogen historias centenarias en que los gatos negros se asocian a la brujería y/o portadores de mala suerte, aunque en otras partes del mundo se les ve como símbolos de prosperidad.

De hecho, el vicealcalde Noel Duque dijo a la televisora española RTVE que efectivamente las solicitudes de adopción de gatos negros suelen aumentar en fechas en torno a Halloween, que se celebra la noche del 31 de octubre.

El municipio -agregaron autoridades- no tiene registro de maltratos a gatos negros en la urbe, pero sí hay reportes de incidentes en zonas cercanas, por lo que se acogieron las recomendaciones de grupos animalistas.

"Tratamos de evitar que la gente adopte por moda o por impulso. Y en casos como estos, que sabemos que existen, evitar cualquier práctica macabra", refrendó Duque.

Terrassa estima que hay casi 10.000 gatos en la ciudad y en el centro de adopción municipal hay un centenar de felinos, 12 de ellos negros, los cuales podrán tener un nuevo hogar desde mediados de noviembre, cuando termina la "veda".