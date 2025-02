En Lo Que Queda del Día, de Cooperativa, el gerente general del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia), Rodrigo Durán, expresó su desacuerdo con la postura de Estados Unidos en la reciente cumbre de París sobre la regulación de tecnologías emergentes, argumentando que establecer marcos regulatorios "no va nunca contra la innovación", sino que protege los derechos humanos.

El ingeniero civil también analizó la decisión de OpenAI de rechazar una oferta de 97.400 millones de dólares de Elon Musk por ChatGPT y planteó que, aunque la empresa estadounidense "ha perdido parte de su espíritu fundacional", su influencia en el desarrollo tecnológico y su capacidad para generar ingresos a largo plazo pueden justificar la negativa a vender.

"Nosotros no vemos lo que están realmente desarrollando los laboratorios de OpenAI. Yo creo que ni siquiera podemos concebirlo (...) y, por lo tanto, no me parece descabellado que haya rechazado la oferta", opinó el líder del Cenia.

Además, Durán afirmó que, "sorprendemente, Chile juega un papel bien relevante" en la discusión internacional sobre inteligencia artificial, subrayando que representa la voz del Sur Global.

