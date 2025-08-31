En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa conversamos sobre la alianza entre Chile y Finlandia para el desarrollo y transferencia de tecnologías, cuya inversión incluye más de 50 millones de dólares, con el fin de fortalecer capacidades locales para escalar emprendimientos enfocados en la adaptación al cambio climático. Para ello, hablamos con Hernán Araneda, gerente general de la Fundación Chile.

Además analizamos la erosión de las playas en Chile, trabajo hecho por el Observatorio de la Costa de la Universidad Católica, cuyos resultados evidenciaron que el 86% de las playas en el país están en retroceso.

LEER ARTICULO COMPLETO