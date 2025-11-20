Cómo usar "Nano Banana", el editor de imágenes IA de Google

Google anunció este jueves el lanzamiento de "Nano Banana" en español para Latinoamérica, una herramienta de edición de imágenes integrada en el Buscador a través de Google Lens y el Modo IA.

Esta innovación permite a los usuarios transformar sus fotos de manera instantánea utilizando el potente modelo de edición de imágenes de la compañía, informó la tecnológica en un comunicado.

La nueva función es accesible tanto para consumidores de Android como de iOS. Para comenzar a experimentar, solo es necesario abrir la aplicación de Google, acceder a Lens y presionar el recién incorporado Modo Crear, fácilmente identificable por el ícono de un plátano amarillo.

Los usuarios pueden probar instrucciones sugeridas como "créame una imagen en una cabina de fotos" o, alternativamente, tomar una nueva foto y describir con texto los cambios deseados.

Además, la plataforma facilita la edición continua a través de seguimientos y ofrece la opción de compartir rápidamente los resultados con amigos y familiares.

Una de las características más versátiles de "Nano Banana" es su capacidad para trabajar con cualquier imagen, no solo selfies. La nota de prensa sugiere que, para aquellos que prefieren no aparecer en cámara, pueden usar la cámara trasera para fotografiar objetos o seleccionar imágenes existentes de su galería. Esto es ideal para fines prácticos y divertidos, como visualizar un disfraz de Halloween para una mascota sin la necesidad de probarlo físicamente.

Llevando la generación de imágenes un paso más allá, los usuarios ahora también tienen la capacidad de crear contenido visual completamente nuevo desde cero directamente en el Modo IA. Simplemente deben seleccionar la herramienta "Crear imagen" e ingresar una instrucción de texto para generar la imagen deseada. Esta funcionalidad amplía las posibilidades creativas, yendo más allá de la simple edición de fotos existentes.

Finalmente, Google anima a los usuarios a mantener la conversación con la inteligencia artificial. Si la edición o creación inicial inspira una idea, como un mueble con un estilo particular o un nuevo atuendo, el Modo IA está preparado para dar el siguiente paso. Los usuarios pueden solicitar al sistema más ideas de estilo o incluso información sobre dónde comprar artículos similares, convirtiendo la herramienta en un asistente visual y de shopping interactivo.