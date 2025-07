Elon Musk anunció "Baby Grok", una aplicación de IA pensada para niños

Elon Musk anunció que su empresa de inteligencia artificial (IA) creará "Baby Grok", una nueva aplicación pensada para los más pequeños.

"Vamos a crear Baby Grok @xAI, una aplicación dedicada a contenido para niños", comunicó el empresario en un escueto mensaje su cuenta de la red social X.

We’re going to make Baby Grok @xAI, an app dedicated to kid-friendly content