Meta expande su IA con contenido de medios, mientras NYT demanda a Perplexity

Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció este viernes la firma de una serie de acuerdos de inteligencia artificial con medios de comunicación como USA Today, People, CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner y Le Monde.

Según información de Axios, estos convenios plurianuales permiten a la compañía acceder al contenido de sus socios para entregar respuestas en tiempo real a las consultas de los usuarios en su chatbot Meta AI, integrado en las funciones de búsqueda y mensajería de todas sus plataformas.

La empresa aseguró que el objetivo es ofrecer a los usuarios contenido verificado que abarque noticias globales, actualidad y entretenimiento, y adelantó que espera sumar más aliados con el tiempo.

El funcionamiento del sistema permitirá que, al realizar una pregunta que requiera información actualizada, los usuarios puedan ver no solo la fuente utilizada, sino también enlaces directos a los artículos originales.

The New York Times y los derechos de autor

Mientras Meta consolida estas alianzas, el ecosistema de la IA enfrenta nuevas tensiones legales: este viernes, The New York Times demandó a la empresa Perplexity por presunta infracción de derechos de autor.

El diario acusa a la compañía de copiar y distribuir su contenido sin autorización mediante un sistema de generación aumentada por recuperación (RAG), vulnerando su muro de pago.

El Times pide una indemnización y medidas cautelares para eliminar su material de los productos de Perplexity, a la que ya había enviado advertencias en 2024 y nuevamente este verano.

El periódico mantiene además otras acciones legales contra OpenAI, Microsoft y la IA de Amazon por el uso de material protegido.