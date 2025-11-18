Niños de Renca crearon su propio robot gracias a iniciativa municipal-universitaria

Más de 1.500 niños de sexto básico de la comuna de Renca participan estos días en los talleres de "Mi Primer Robot", iniciativa organizada por la Municipalidad y la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) que busca que los menores puedan construir un aparato propio.

El programa tiene la finalidad de acercar la robótica y la programación de manera temprana, lúdica e inclusiva, permitiendo a cada estudiante armar su propio robot modelo OTTO DIY y aprender los principios básicos de electrónica, programación y trabajo colaborativo.

"'Mi Primer Robot' es parte de nuestra iniciativa integral y universal Crecer en Renca, que acompaña a niños y niñas en sus trayectorias de vida, porque creemos que invertir en las infancias debe ser una prioridad", dijo el alcalde Claudio Castro.

"A través de 'Mi Primer Robot', buscamos generar una experiencia de impacto para los niños y niñas, despertar vocaciones, fortalecer su confianza y abrir nuevas oportunidades para su futuro", indicó.

El proyecto fue financiado gracias a una alianza público-privada y al aporte de Costanera Norte; además, contó con el patrocinio del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y se distinguió por su modelo de colaboración entre la universidad, la educación técnica y las escuelas municipales.

"Esta es la manera en que una universidad pública se hace parte, en serio, de las trayectorias educativas de las niñas y niños de Renca (...). Llevamos robótica y programación a todos los sextos básicos de la comuna, formando a 1.500 estudiantes con un mismo estándar de calidad, acompañados por monitores UTEM y apoyos técnicos", destacó Marisol Durán, rectora de la casa de estudios.

La actividad se desarrollará hasta este viernes 21 de noviembre.