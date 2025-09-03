A la espera de Hacienda: el millonario pago de WOM por incumplimiento en la red 5G

El Ministerio de Hacienda deberá visar finalmente el acuerdo al que logró llegar la operadora móvil WOM con el Estado de Chile, a raíz de su incumplimiento en la licitación 2020 de la red 5G para telefonía celular.

La empresa acordó con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) un nuevo calendario para el desarrollo del proyecto, así como el "pago proporcional de las garantías asociadas al despliegue faltante de la red", a partir de 2027 y en un plazo de hasta cinco años.

El monto, que WOM afirma estar "contemplada en las proyecciones de caja", asciende a 352.900 unidades de fomento (UF), unos 14,3 millones de pesos.

Además, se cancelará al fisco "una compensación" de 950.000 UF, cerca de 38,5 millones de dólares, en el mismo plazo anterior; totalizando aproximadamente 52,7 millones de dólares.

Sobre la implementación del 5G a que WOM se había comprometido, deberá estar terminada a diciembre de 2026, plazo que considera el actual avance del proyecto, que la firma considera con "más de un 80% de avance".

En marzo pasado, WOM anunció el término de su reestructuración y su salida del llamado "Capítulo 11", en referencia a legislación estadounidense de quiebreas, a raíz de sus insolvencia financiera.