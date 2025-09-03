Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago10.3°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Tecnología | Industria | Telefonía móvil

A la espera de Hacienda: el millonario pago de WOM por incumplimiento en la red 5G

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Desde de 2027, y en un plazo de hasta cinco años, la telefónica deberá pagar 52,7 millones de dólares.

A la espera de Hacienda: el millonario pago de WOM por incumplimiento en la red 5G
 ATON archivo
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Ministerio de Hacienda deberá visar finalmente el acuerdo al que logró llegar la operadora móvil WOM con el Estado de Chile, a raíz de su incumplimiento en la licitación 2020 de la red 5G para telefonía celular.

La empresa acordó con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) un nuevo calendario para el desarrollo del proyecto, así como el "pago proporcional de las garantías asociadas al despliegue faltante de la red", a partir de 2027 y en un plazo de hasta cinco años.

El monto, que WOM afirma estar "contemplada en las proyecciones de caja", asciende a 352.900 unidades de fomento (UF), unos 14,3 millones de pesos.

Además, se cancelará al fisco "una compensación" de 950.000 UF, cerca de 38,5 millones de dólares, en el mismo plazo anterior; totalizando aproximadamente 52,7 millones de dólares.

Sobre la implementación del 5G a que WOM se había comprometido, deberá estar terminada a diciembre de 2026, plazo que considera el actual avance del proyecto, que la firma considera con "más de un 80% de avance".

En marzo pasado, WOM anunció el término de su reestructuración y su salida del  llamado "Capítulo 11", en referencia a legislación estadounidense de quiebreas, a raíz de sus insolvencia financiera.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada