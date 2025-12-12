Game Awards 2025: Lista completa de ganadores

Los Game Awards 2025 se llevaron a cabo en Los Ángeles con una ceremonia que reunió a miles de espectadores para celebrar a los títulos más influyentes del año en materia de videojuegos.

El evento, conducido por el canadiense Geoff Keighley, también productor ejectuvo del mismo, destacó por su mezcla de anuncios, actuaciones y un reconocimiento transversal a la innovación en la industria del videojuego.

El mayor triunfador de la noche fue "Clair Obscur: Expedition 33", de Sandfall Interactive, que se convirtió en el juego más premiado en la historia del evento al obtener nueve galardones, incluido Juego del Año.

Lista completa de ganadores