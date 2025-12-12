Síguenos:
Tópicos: Tecnología | Industria | Videojuegos

Game Awards 2025: Lista completa de ganadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La ceremonia coronó a los títulos más destacados del año y reconoció a los estudios, creadores y producciones que marcaron la industria del gaming.

Los Game Awards 2025 se llevaron a cabo en Los Ángeles con una ceremonia que reunió a miles de espectadores para celebrar a los títulos más influyentes del año en materia de videojuegos.

El evento, conducido por el canadiense Geoff Keighley, también productor ejectuvo del mismo, destacó por su mezcla de anuncios, actuaciones y un reconocimiento transversal a la innovación en la industria del videojuego.

El mayor triunfador de la noche fue "Clair Obscur: Expedition 33", de Sandfall Interactive, que se convirtió en el juego más premiado en la historia del evento al obtener nueve galardones, incluido Juego del Año.

Lista completa de ganadores

  • Juego del Año: "Clair Obscur: Expedition 33"
  • Mejor Dirección de Juego: "Clair Obscur: Expedition 33"
  • Mejor Narrativa: "Clair Obscur: Expedition 332
  • Mejor Dirección de Arte: "Clair Obscur: Expedition 33"
  • Mejor Banda Sonora y Música: "Clair Obscur: Expedition 33"
  • Mejor Diseño de Audio: "Battlefield 6"
  • Mejor Actuación: Jennifer English ("Clair Obscur: Expedition 33")
  • Innovación en Accesibilidad: "Call of Duty: Black Ops 6"
  • Mejor Juego de VR/AR: "Astro Bot"
  • Mejor Juego de Acción: "The First Berserker: Khazan"
  • Mejor Juego de Acción/Aventura: "Marvel's Blade"
  • Mejor Juego de Rol (RPG): "Clair Obscur: Expedition 33"
  • Mejor Juego de Peleas: "Blazing Strike"
  • Mejor Juego Familiar: "Lego Horizon Adventures"
  • Mejor Juego de Simulación/Estrategia: "Manor Lords"
  • Mejor Juego de Deportes o Carreras: "Mario Kart World"
  • Mejor Multijugador: "Soulmask"
  • Mejor Juego Debutante Independiente: "Clair Obscur: Expedition 33"
  • Mejor Juego Independiente: "Clair Obscur: Expedition 33"
  • Games for Impact (Juego con Impacto Social): "South of Midnight"
  • Mejor Juego para Móviles: "Zenless Zone Zero"
  • Mejor Soporte de Comunidad: "Final Fantasy XIV"
  • Mejor Juego en Curso: "No Man's Sky"
  • Mejor Adaptación: "The Last of Us: Season 2"
  • Voto del Público (Player's Voice): "Black Myth: Wukong"
  • Juego Más Esperado: "Grand Theft Auto VI"
  • Mejor Juego de Esports: "Counter-Strike 2"
  • Mejor Atleta de Esports: "Chovy"
  • Mejor Equipo de Esports: "Team Vitality"
  • Mejor Entrenador de Esports: "Mephisto"
  • Mejor Evento de Esports: "Mundial de League of Legends 2025"
  • Creador de Contenido del Año: "MoistCr1TiKaL"
  • Premio Game Changer (Agente de Cambio): "Girls Make Games"

