Internet a los tumbos por falla en los servicios de Cloudflare

Decenas de millones de personas alrededor del mundo han experimentado problemas para acceder a páginas webs o a plataformas -como X (antes Twitter), ChatGPT o juegos en línea- a raíz de un fallo masivo en los sistemas del proveedor de servicios en la nube Cloudflare, que mantiene parte de la infraestructura de internet.

La propia compañía ha asegurado que se registran fallos internos del servidor de forma generalizada, los denominados "errores 500", que se está produciendo de forma intermitente. El incidente no solo impide que las web carguen correctamente, sino que también ha bloqueado el acceso a sus propios paneles de control.

La empresa ha informado de que está investigando el problema para comprender su alcance total y encontrar una solución; aunque de momento, algunos servicios se están restableciendo, aunque es posible que los clientes sigan observando tasas de error superiores a lo normal, ha informado.

La masiva caída es similar a la que afectó en octubre pasado a los servicios de hosting de Amazon, que en esa ocasión afectó a Snapchat, Roblox y muchos bancos.