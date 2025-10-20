Abren juicio en España contra el acusado de espiar a Assange durante su asilo en Londres

Un juez de la Audiencia Nacional española abrió juicio oral al dueño de la empresa española encargada de la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres, acusado de espiar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, durante su asilo en esa legación diplomática.

Para este acusado, David Morales, gerente de la empresa Undercover Global (UC Global), la Fiscalía pide 13 años y 6 meses de cárcel por descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas, según el escrito de acusación.

Para el otro acusado, el responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, el ministerio público reclama tres años y medio de prisión por el delito de descubrimiento y revelación de secretos.

La semana pasada ya se hizo pública la petición de pena que pedía para ambos el propio Assange -20 años y 6 meses de cárcel para Morales y 5 años para Wallemacq-, así como la de otros perjudicados por este presunto espionaje, entre ellos el expresidente de Ecuador Rafael Correa.

Una vez presentados todos los escritos de acusación, el juez, Santiago Pedraz, emitió este lunes el auto de apertura de juicio oral.

En dicho auto, el magistrado fija la responsabilidad civil para los dos acusados y la empresa UC Global en 30.000 euros, y si no depositan esta cantidad en diez días se procederá al embargo de sus bienes.

Espionaje al interior de la embajada

Según relata el fiscal en su escrito de acusación, entre 2015 y 2018 la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres fue contratada con la empresa española UC Global.

En 2017, prosigue, Morales constituyó una pequeña unidad de trabajadores a los que encargó que empezaran a recopilar información dentro de la embajada que recopilarían los operadores que se encontraban allí físicamente, todo ello con la ayuda esencial del otro acusado.

Ordenó también la instalación de nuevas cámaras de seguridad, que podían registrar el audio de las conversaciones confidenciales que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con numerosas personalidades, pero pidió a lo operadores que esta nueva función quedara oculta a simple vista y para el propio Assange.

Entre los afectados por la presunta maquinaria de espionaje estarían el abogado y exjuez español Baltasar Garzón o los exmandatarios de Bolivia, Evo Morales; Ecuador, Rafael Correa; Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; Brasil, Dilma Rousseff, y Uruguay, José Mújica.

Además de esas escuchas ilegales, los empleados de UC GLobal en la embajada retenían los teléfonos de las personas que se reunían con Assange y lo fotografiaban, incluida la tarjeta SIM, número de IMEI e incluso mensajes, lo que afectó a varios de sus amigos y visitantes reconocidos, entre ellos la actriz Pamela Anderson.

Después de que WikiLeaks filtró en 2010 documentos clasificados en Estados Unidos y para esquivar las órdenes de arresto emitidas contra él -entre ellas una de Suecia por cargos de abuso sexual, que luego se retiraron-, Assange se refugió en 2012 en la embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció hasta 2019.

Fueron casi 14 años de odisea judicial para Assange -gran parte de los cuales los pasó encerrado en la embajada de Ecuador en Londres-, hasta que finalmente quedó en libertad en diciembre de 2024.