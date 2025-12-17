Muere Tucker Genal, creador de Tiktok, a sus 31 años

El creador de contenido Tucker Genal, conocido por sus videos virales en TikTok, falleció a los 31 años el 11 de diciembre y fue determinada como suicidio, de acuerdo con la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

La noticia fue confirmada por su hermano Carson Genal, quien la dio a conocer a través de Instagram. Según informó Entertainment Weekly (EW), la familia solicitó respeto por su privacidad, mientras atraviesa el duelo por la pérdida del influencer, cuya presencia en redes sociales superaba los tres millones de seguidores.

"No sé ni por dónde empezar", escribió Carson. "Fuiste mi mejor amigo y un hermano mayor aún mejor. Toda mi vida pasé mirándote y tratando de seguir tus pasos porque siempre fuiste mi héroe (...) Te amamos y te vamos a extrañar eternamente, Tucker".

Por su parte, su amigo Korie McKennedy también lo despidió con una publicación, donde recordó una amistad que comenzó hace cinco años: "Desde el primer día fuiste una de las primeras personas en ser acogedor y genuino, y así comenzó una amistad que se convirtió en hermandad y luego en familia".

Genal se hizo conocido por desafíos gastronómicos y videos colaborativos junto a amigos y familiares, además de administrar la cuenta compartida @HustleHouseLA, que superaba el millón de seguidores.

Su última publicación, un carrusel de sus fotos mes a mes, horas antes de quitarse la vida, fue compartida el 10 de diciembre e incluía la voz del actor Ricky Gervais en la serie "Afterlife": "Creo que la vida es valiosa porque no puedes volver a verla (...) Ojalá pudiera revivir algunos de estos momentos dos veces".