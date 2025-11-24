Síguenos:
Efecto China: La cultura como puente para estrechar lazos

Esta semana, en Efecto China, conversamos con el investigador, gestor y académico Mario Carvajal Castillo sobre cómo la cultura ha sido un puente fundamental para estrechar los lazos con el gigante asiático.

Además conversamos con Sun Xintang, el director del nuevo Instituto Confucio abierto en la Universidad de Magallanes.

Y Carla Morales Vallejos, del Instituto Confucio Santo Tomás, nos contó en esta oportunidad sobre los templos y las estatuas colosales en China.

