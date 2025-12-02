Intercambio cultural y celebración: así fueron los 18 años del Confucio Santo Tomás

El Instituto Confucio Santo Tomás (IC ST) cerró la conmemoración de su 18° aniversario con dos galas culturales abiertas a la comunidad en Quilpué y Puente Alto.

En ambas comunas, el Grupo Artístico de la Universidad de Anhui presentó "El Encanto de Huizhou: la belleza de China", un espectáculo que combinó danza, canto y caligrafía tradicional, acercando al público chileno a la riqueza cultural del país asiático. Las actividades se realizaron gracias al apoyo de las respectivas municipalidades y reunieron a cientos de asistentes.

Estas presentaciones marcaron el final de las celebraciones que comenzaron con la ceremonia oficial del aniversario realizada en la sede Ejército de la Universidad Santo Tomás (UST) en Santiago. La instancia convocó a autoridades chilenas y chinas, representantes diplomáticos, académicos, estudiantes y actores del mundo cultural, iniciando la programación conmemorativa de la entidad.

Durante la ceremonia inaugural, las autoridades destacaron el rol del Instituto Confucio Santo Tomás en la promoción del idioma chino y el intercambio cultural entre ambos países.

El embajador de China en Chile, Niu Qingbao, resaltó que "el Instituto Confucio de Santo Tomás, utilizando el idioma y la cultura como medio, ha promovido los intercambios culturales, el aprendizaje mutuo entre civilizaciones y la conectividad entre China y Chile".

"La labor que realizan -añadió- está sembrando las semillas de la amistad y formando futuros mensajeros. Los jóvenes amigos que hoy aprenden chino probablemente se convertirán en expertos, empresarios o diplomáticos que impulsarán la cooperación entre China y Chile en diversos ámbitos en el futuro".

La rectora nacional de la UST, Claudia Peirano, destacó que "a lo largo de casi dos décadas, el Instituto Confucio ST ha cumplido un rol fundamental en la difusión del idioma y la cultura china en Chile, contribuyendo al fortalecimiento de los lazos entre ambos países y promoviendo una educación intercultural que enriquece el desarrollo personal y profesional de nuestras y nuestros estudiantes. Esta celebración, además, nos invita a mirar hacia el futuro, reafirmando nuestra alianza con la Universidad de Anhui".

Desde la delegación china, Hu Xuewen, director de la Oficina de Cooperación e Intercambio Internacional de la Universidad de Anhui, comentó que "de manera conjunta, hemos respaldado al instituto para que obtuviera, en cuatro ocasiones, el reconocimiento de 'Instituto Confucio del Año', y que sea galardonado como 'Instituto Confucio Modelo' a nivel mundial. Como universidad de 'Doble Primera Clase' en China, seguiremos explorando nuevos modelos de cooperación, y contribuyendo a consolidar la amistad tradicional entre nuestras dos universidades y nuestros dos países".

Tras las intervenciones oficiales, se realizó la entrega de reconocimientos: el premio "Alumna Sello IC ST", fue otorgado a Carolina Díaz por su destacada trayectoria académica; y la distinción "Premio Aporte a la Relación Chile-China", fue entregado a Malva Venturelli por su contribución al entendimiento cultural entre ambos países.

Asimismo, el ICST recibió un reconocimiento institucional de parte de la Asociación de Comerciantes Chinos en Chile, como muestra de aprecio por su labor sostenida durante casi dos décadas.

En el mismo marco se inauguró la exposición fotográfica "La huella de José Venturelli en 55 años de amistad entre Chile y China", que recorre la profunda relación del artista chileno con el país asiático. La muestra quedó abierta al público en la sede Ejército de la UST.

Con estas actividades, el Instituto Confucio Santo Tomás concluyó las celebraciones por sus 18 años reafirmando su compromiso con la educación intercultural y la construcción de puentes duraderos entre Chile y China.