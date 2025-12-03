Los Buyei de China: tradición viva en las montañas de Guizhou

Por Fabián Pizarro Arcos

La etnia Buyei habita principalmente en las zonas montañosas de la provincia de Guizhou, en el suroeste del país. Con una población que supera los dos millones de personas, los B Buyei han logrado mantener vivas sus tradiciones, su lengua y sus formas de vida en medio de los profundos cambios sociales y económicos que ha experimentado China en las últimas décadas.

La lengua Buyei, perteneciente a la familia tai–kadai, todavía se escucha en la vida cotidiana de aldeas y comunidades rurales. Aunque el mandarín es cada vez más frecuente entre las generaciones jóvenes, especialmente en entornos educativos, la transmisión intergeneracional de la lengua continúa siendo un factor identitario clave.

La agricultura es el pilar de la economía local: los Buyei son reconocidos por sus técnicas de cultivo del arroz en terrazas, una práctica que no solo alimenta a la comunidad, sino que define el paisaje cultural de Guizhou.

Uno de los aspectos más destacados de su patrimonio cultural es la textilería artesanal. Las mujeres Buyei dominan técnicas tradicionales de tejido y teñido con índigo, produciendo prendas de tonos azul profundo con diseños geométricos y florales. Esta estética, cuidadosamente preservada, se ha convertido en un símbolo identitario y en un atractivo para visitantes y coleccionistas de artesanía.

La vida comunitaria y la espiritualidad también marcan el ritmo cotidiano de esta etnia. Los Buyei practican un sincretismo religioso que combina el culto a los ancestros con creencias animistas, además de influencias del budismo y el taoísmo.

Las festividades más representativas -entre ellas el Festival del Tercer Mes Lunar- incluyen rituales para agradecer por las cosechas, cantos tradicionales y ferias en los mercados locales. En estas celebraciones destaca el canto dialogado, una forma de poesía musical que refuerza los lazos comunitarios y transmite historias y valores.

La arquitectura tradicional Buyei, caracterizada por sus casas de piedra y madera adaptadas a terrenos montañosos, también forma parte de su patrimonio cultural. Diversas aldeas han sido incluidas en programas de protección patrimonial impulsados por gobiernos locales con el objetivo de preservar su valor arquitectónico y, al mismo tiempo, fomentar el turismo cultural.

Actualmente, la etnia Buyei enfrenta el desafío de equilibrar la modernización con la conservación cultural. Proyectos educativos, ferias culturales y políticas gubernamentales buscan salvaguardar sus tradiciones sin frenar el desarrollo económico.

En este contexto, los Buyei continúan siendo un ejemplo vivo de diversidad étnica dentro de la China contemporánea, demostrando que es posible mantener la identidad propia en un mundo en constante transformación.

Buyei (布依族, Bùyīzú)