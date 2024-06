China defiende su decisión de no asistir a conferencia de paz sobre Ucrania

China defendió su decisión de no unirse a la conferencia de paz sobre Ucrania prevista para este mes en Suiza, afirmando que la decisión "no va dirigida contra ninguna de las partes".

La portavoz de la cancillería china, Mao Ning, señaló que la posición china sobre esta conferencia de paz es muy "abierta y transparente".

"China ha insistido repetidamente en que la cumbre de paz debe tener tres elementos importantes: reconocimiento ruso y ucraniano, participación igualitaria de todas las partes y una discusión justa de todas las propuestas de paz", agregó.

Mao remarcó que "a China le resulta difícil participar en esta conferencia porque creemos que una reunión de este tipo ahora puede no ser capaz de hacer realidad estos elementos clave".

"Me gustaría subrayar que la posición de China sobre la convocatoria de esta conferencia de paz es justa e imparcial y no va dirigida contra ninguna de las partes, y desde luego no contra esta cumbre", dijo Mao Ning.