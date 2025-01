China Hoy: El séptimo jugador chino en la NBA

Este es un artículo de la revista China Hoy, que puedes leer completo en este enlace gracias al acuerdo con Efecto China.

Después de cinco años, un jugador chino ha vuelto a aparecer en las canchas de la NBA. Se trata de Cui Yongxi, quien se unió a los Brooklyn Nets.

Antes de Cui, basquetbolistas como Wang Zhizhi, Ba Teer, Yao Ming, Yi Jianlian, Sun Yue y Zhou Qi formaron parte de diversos equipos de la NBA. Cui Yongxi no solo ha seguido este camino, sino que también ha sentado un hito al ser el primer jugador chino en firmar un contrato bidireccional.

Un camino distinto

¿Qué es un contrato bidireccional? En pocas palabras, se trata de un contrato deportivo profesional que establece que el salario de un deportista depende de la liga en la que juegue. A partir de la temporada 2017-18, la liga de la NBA comenzó a poner en práctica los contratos bidireccionales, lo que ha permitido a los equipos fichar más jugadores, además de los 15 contratos formales. Inicialmente esta cuota era de dos por equipo, pero en esta nueva temporada es de tres por equipo. Los basquetbolistas que firman este tipo de contrato solo pueden disputar un número determinado de partidos en representación de sus equipos (50 partidos que forman parte de la temporada regular, sin incluir los playoffs). En caso de no ser convocados a la plantilla activa del equipo, los jugadores pueden participar en el equipo de la Liga de Desarrollo. Además, el salario anual en un contrato bidireccional es la mitad del salario mínimo de un novato (es decir, unos 580.000 dólares en la temporada 2024-25).

De cierta forma, Cui Yongxi es el jugador chino que se ha integrado a la NBA con las condiciones más desfavorables. Sus seis predecesores fueron seleccionados desde el draft de la NBA o se habían hecho famosos en la Asociación China de Baloncesto (CBA, por sus siglas en inglés), por lo que recibieron ofertas de equipos de la NBA. Cui Yongxi tomó un camino distinto: no tuvo éxito al presentarse al draft, tras lo cual jugó en la Liga de Verano y firmó un contrato bidireccional. De este modo, mientras otros habían aceptado una invitación de la NBA, Cui consiguió un boleto por sí solo. Aun así, este boleto no garantiza que pueda afianzarse en esta competitiva liga, ya que todo dependerá de su desempeño en la cancha.

"La NBA es una prueba para cualquiera. Puede que no seas el jugador principal al principio, por lo que tienes que esperar la oportunidad. Puedes esperar un mes o incluso dos, y luego el equipo te permitirá jugar en ciertas oportunidades, por lo que tienes que aprovechar esos pocos minutos", mencionó Cui.

"Si no los aprovechas, es posible que tengas que permanecer en la Liga de Desarrollo uno o dos meses más. Se podría decir que esta experiencia es una tortura, pero también puedes sacarle provecho para mejorar. Estoy avanzando paso a paso y las posibilidades siguen siendo muy buenas", añadió Cui sin desanimarse.

¿Cómo llegar a la NBA?

Existen dos opiniones respecto a la manera en que los jugadores chinos debieran llamar a la puerta de la NBA. Según la visión más tradicional, un jugador debería primero dominar la CBA y convertirse en una estrella local si luego desea calificar para la NBA. Pero hay otros que piensan que existen muchas formas para que los basquetbolistas chinos se integren a las filas de esta codiciada liga. Por ejemplo, pueden avanzar en el draft a través del sistema de baloncesto universitario estadounidense o de los sistemas de liga de otros países. De esta manera, al igual que la mayoría de los jugadores no reclutados, pueden firmar un contrato bidireccional o integrarse a la Liga de Desarrollo y esperar una oportunidad. Cui Yongxi optó por esta última alternativa, la cual es una apuesta que otros jugadores chinos se han mostrado reacios a probar.

La mayoría de los basquetbolistas chinos no están dispuestos a comenzar desde el nivel básico, sobre todo porque pueden recibir mejores condiciones en la CBA. Tomemos a Cui Yongxi como ejemplo. Si permaneciese en la CBA, continuaría con un contrato de novato A1 con su equipo. El salario anual no supera al del contrato bidireccional de la NBA. Sin embargo, considerando la brutal competencia en la NBA, el aumento de los gastos diarios y la falta de un ambiente familiar, las condiciones definitivamente no son óptimas comparadas a la opción de quedarse en China.

A medida que la CBA ha ido perdiendo peso a nivel mundial, se ha vuelto cada vez más difícil pasarse a la NBA desde la primera liga. Si otros no reconocen la competitividad de la CBA, es casi imposible que un jugador pueda demostrar su nivel aun habiendo tenido un buen desempeño. En última instancia, el nivel de juego de la CBA no se puede equiparar con el de la NBA. De hecho, hay muchos basquetbolistas extranjeros que brillan en la CBA, pero no pueden conseguir un cupo en la NBA. Los jugadores de rol que se especializan en un área pueden no ser jugadores extranjeros ideales de la CBA, pero simplemente satisfacen las necesidades de los equipos de la NBA.

Cui Yongxi está jugando temporalmente en la Liga de Desarrollo. Muchos aficionados están preocupados de que esta futura estrella del equipo de baloncesto masculino chino pueda caer del escenario de la NBA. Después de todo, acaba de escribir un nuevo capítulo histórico para el baloncesto nacional y se ha convertido en el séptimo jugador chino en la NBA.

El arduo trabajo de Cui es una muestra de la determinación y coraje de los jugadores chinos, ya que requiere salir de la zona de confort y atreverse a soñar. "Si no lo intentas, nunca sabrás si puedes lograrlo", explicó Cui Yongxi.

Gracias al acuerdo de Efecto China con China Hoy, puedes leer su edición mensual desde Cooperativa:

Lee la edición de diciembre... by Efecto China