China Hoy: La nueva posada de la Ópera Yueju

El 17 de diciembre pasado, la agenda de Lu Ruitong fue ajetreada. Ella puso cinco alarmas para asegurarse de poder conseguir un billete de entrada, no para un concierto de pop, sino para una ópera china de moda.

"Nunca había estado tan nerviosa por conseguir una entrada", reconoce Lu, de 23 años y amante de la ópera, al semanario Beijing Review. Desde hace más de diez años y al menos dos veces al mes, ella ha asistido a distintas óperas chinas, como la Ópera de Beijing, la Ópera Huangmei (originaria de la provincia de Hubei), la Ópera Kunqu (originaria de la provincia de Jiangsu) y, en este caso, la Ópera Yueju (también conocida como Ópera de Shaoxing, originaria de la provincia de Zhejiang).

La obra cuya entrada es extremadamente difícil de conseguir se llama La nueva posada del dragón, interpretada por Zhejiang Xiaobaihua, un conjunto de la Ópera Yueju. La ópera ha sido muy bien recibida entre los seguidores chinos y los internautas, y en particular entre el público joven. El 6 de agosto de 2023, el conjunto teatral abrió su propia transmisión en vivo en la red social china Douyin (conocida como TikTok en el extranjero), la cual atrajo a casi 10 millones de espectadores y 14.000 comentarios en 24 horas. La transmisión en vivo en Douyin proporciona un espacio en línea que permite a los creadores de contenido interactuar con el público en tiempo real.

El 14 de diciembre pasado, Lu Yingchuan, viceministro de Cultura y Turismo, indicó que en los primeros tres trimestres de 2023, se representaron 342.000 espectáculos y óperas comerciales en todo el país, lo que generó un ingreso total de 31.540 millones de yuanes (4.410 millones de dólares) y atrajo a 111 millones de espectadores. De acuerdo con Lu, La nueva posada del dragón es una de las obras de arte notables por el carácter de la belleza tradicional y que representa los gustos del público joven.

Muchos amigos de Lu Ruitong, que anteriormente no habían mostrado interés en ningún tipo de ópera china, le preguntan sobre esta actuación. "La mayoría de ellos solo están interesados en la trama, pero yo adquirí algunos conocimientos sobre las connotaciones históricas de la Ópera Yueju y les recomendé algunas otras óperas clásicas", explica ella.

Por ejemplo, la Ópera Yueju, que data de hace más de 100 años, es una estrella naciente entre más de 360 óperas locales de China. Se desarrolla a partir de obras musicales locales que utilizan principalmente tambores y badajos de madera como acompañamiento.

UNA MAYOR INTERACCIÓN

Una de las razones por las que La nueva posada del dragón ha tocado la fibra sensible del público joven es que les ha creado una experiencia de inmersión. En las óperas tradicionales chinas, los artistas permanecen en el escenario en todo momento y el público se sienta en filas de sillas regulares para ver el espectáculo. Por el contrario, La nueva posada del dragón no solo permite al público sumergirse en el escenario de la historia sentándose en los bancos de la "posada" donde se desarrolla la historia, sino también interactuar con los actores a través del contacto visual.

"He visto docenas de óperas chinas, y La nueva posada del dragón es especial porque en los teatros tradicionales me sentía como una extraña: simplemente me sentaba allí y los veía actuar. Pero esta ópera me invita a entrar en la historia: me convierto en una invitada en la posada, con una conversación que tiene lugar justo frente a mí", dice Liu Yaxin, espectadora de 19 años, a Beijing Review.

"Los actores tienden a trabajar más duro en formas de expresar emociones delicadas y acciones detalladas, y convierten a todos los espectadores en huéspedes de la posada, lo que hace que la ópera sea completa y accesible para todos", indicó Sun Yuxi, dramaturga de La nueva posada del dragón, a la Televisión Central de China.

En términos de selección de trama, el equipo de ópera de La nueva posada del dragón ha salido de su zona de confort al adaptar la homónima película de artes marciales de 1992, la cual fue interpretada por un grupo de actores de renombre, como Tony Leung Ka-fai, ganador de los Premios de Cine de Hong Kong; Maggie Cheung Man-yuk, ganadora del Festival Internacional de Cine de Berlín; y el famoso actor de artes marciales Donnie Yen Ji-dan. Este cuento clásico ha mostrado el apogeo de las artes marciales de estilo hongkonés y tiene un gran número de seguidores.

La Ópera Yueju tradicional se centra en historias de amor románticas y es difícil incorporar elementos de artes marciales. El equipo de producción de La nueva posada del dragón combina la historia de la película con la forma artística de la ópera, y diseña vestuarios y maquillaje similares a los que se ven en los personajes de la cinta. Por lo tanto, la actuación atrae no solo a los aficionados a la ópera, sino también a los del cine de artes marciales.

ESENCIAS TRADICIONALES

En los últimos años, con el florecimiento de las plataformas de redes sociales, muchas óperas han atraído la atención del público, como la reelaboración cinematográfica de 2019 de La leyenda de la serpiente blanca, una Ópera Cantonesa (originaria de la provincia de Guangdong) adaptada de Historias para advertir al mundo, la segunda en la trilogía de colecciones de cuentos vernáculos, escrita por el novelista Feng Menglong durante la dinastía Ming (1368-1644). Esta historia se ha contado en la pantalla grande y pequeña, y tanto la película como la serie de televisión han culminado en éxitos sensacionales.

De acuerdo con Fang Yan, estudiante de doctorado en literatura china antigua de la Universidad de Suzhou, en la provincia de Jiangsu, las adaptaciones a las nuevas tecnologías de medios y plataformas de redes sociales han impulsado la promoción de la ópera china.

"Es especialmente típico que los jóvenes vean videos cortos o fragmentos de óperas en las pantallas de sus móviles antes de comprar una entrada", señala Fang, quien añade que el éxito de algunas óperas en las plataformas de redes sociales podría mostrar a los profesionales cómo utilizar los nuevos medios.

Sin embargo, muchos profesionales albergan ciertas preocupaciones sobre algunos de los cambios potenciales que podrían surgir en la búsqueda de una mayor presencia contemporánea de las óperas chinas.

Qiu Caiping, reconocida actriz de la Ópera Kunqu, cree que las redes sociales son una buena manera de promover todos los géneros de la ópera china, pero la creación futura de la ópera no debe quedar atrapada ni restringida por las plataformas relacionadas.

"Cambios como el teatro inmersivo interactivo son aceptables para atender a más audiencias", manifiesta. "Pero algunos otros cambios en el campo de la ópera son inaceptables, como el cambio de trajes de ópera al estilo hanfu o trajes vistos en series de televisión históricas. Todos los trajes de ópera tradicionales tienen un sabor único que debe preservarse".

El estilo hanfu se refiere a la vestimenta tradicional de la etnia han, que tiene una historia de más de 2000 años y que se diferencia de los trajes de ópera en términos de ornamentación, forma y color.

Sobre el tema de los cambios de vestuario, Fang respalda la idea de Qiu. "Algunas óperas han comenzado a utilizar gradientes de color en sus trajes, que no lucen bien en el escenario. Como resultado, muchos expertos piensan que deberían darse pequeños pasos cuando se trata de cambios fundamentales, como en cuanto a las voces y el vestuario", apunta Fang.

Según Chen Lijun, una de las actrices principales de La nueva posada del dragón, ellos siempre han mantenido la tradición en la creación. "El secreto del éxito de La nueva posada del dragón es que nos apegamos a los protocolos básicos mientras abrimos nuevos caminos", manifestó Chen al periódico Art News of China.

"Cada vez que me siento perdida, saco nuevas fuerzas de los videos de óperas tradicionales interpretadas por los maestros. Es beneficioso para los productores y actores jóvenes estar atentos al mercado. También es necesario que sigan las tradiciones esenciales para no dejarse influenciar por todas las tendencias de las redes sociales", concluye Qiu.

