Gulangyu celebró su tradicional Semana del Arte del Piano

Del 30 de septiembre al 6 de octubre, se celebra en la isla Gulangyu, en Xiamen, la 13a Semana de Arte de Piano, con el tema "Patrimonio Mundial Romántico, Disfrute de Qindao", con más de 50 actividades que proporcionaron un festín musical.

El 30 de septiembre, el pianista canadiense-vietnamita Deng Taishan, conocido como el "Chopinista número uno de Asia", inició esta semana del arte con el Concierto Sinfónico Deng Taishan "Qindao Bosom friend".

El 1 de octubre es el Día Nacional de China. A las 10:00 horas, se tocó la música "My Motherland and Me" en más de 30 lugares de interpretación de piano compartidos en toda la isla, celebrando el 75 aniversario de la fundación de la República Popular China con el sonido del piano, que atrajo a muchos ciudadanos y turistas a detenerse y cantar.

En esta semana de las artes se ofrecen 13 conciertos de gran calidad, en los que se invita a actuar a muchos pianistas y organistas de renombre internacional. Maestros como Michel Dalberto, ganador de la Orden Nacional de Honor de Francia, el profesor Andrei Pisarev, artista meritorio ruso y director del departamento de piano del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, aparecieron en la Semana del Arte. Los conciertos de alta calidad incluyen el concierto de piano solo de Michel Dalberto "Romance francés del impresionismo", el concierto de piano solo de Sofia Gulyak "Luces de otoño", el concierto de órgano solo de Lin Shaobin "Festival Celebration" y el recital de órgano de Jan Buchzhanning "Campo de música polaca".

Esta semana del arte también se celebrarán conciertos en la plaza del patio, conciertos en la playa, etc. Del 1 al 6 de octubre, de 18:00 a 19:30 todos los días, se llevan a cabo conciertos con temas como el Día Nacional Colorido, el Estilo Nacional, la Hora del Cine y los Cómics Chinos en el Back Beach Stage de Aberdeen. Se llevarán a cabo varios conciertos en el patio y en la plaza en la Torre Bagua, la Plaza Piano Pier Sunken, la Capilla Unión, el Salón Huang Rongyuan (Museo del Disco de China), el Jardín Gulangyu Monet, la Plaza Ma John, la Casa Qishang Banyan, entre otros.

Más de 30 lugares emblemáticos de Gulangyu, incluido el Pabellón Sunlight Rock-Tianfeng, la Capilla Xiehe y la Playa Aberdeen Back, han establecido puntos compartidos de interpretación de piano donde los ciudadanos y turistas pueden tocar en cualquier momento. Esta semana del arte también ofrece clases de piano por primera vez en el Edificio Bagua, con enseñanza en el lugar a cargo de artistas profesionales y voluntarios.

Además, la semana del arte de este año llevará a cabo el diseño de instalaciones artísticas y el desarrollo de productos derivados en torno a elementos como "Gulangyu Island" y "Piano", y planificará una serie de actividades de marca integrales y de gran relevancia relacionadas con los negocios y el turismo. Al mismo tiempo, se inauguró una sala de proyección de películas artísticas con una innovadora combinación de "música + películas". Como actividades de apoyo de esta semana del arte, la sección Seaside Film y Gulang Jiyue llevarán a cabo un mercado de cielo estrellado que integrará la cultura del café y el té, la creatividad cultural Gulangyu y los derivados del arte en la playa trasera de Aberdeen.

Como una de las marcas de arte de piano más importantes en China e incluso en Asia, la Semana del Arte del Piano de Gulangyu es un evento musical de bienestar público de alto nivel que Gulangyu continúa celebrando. Es un punto de referencia importante para construir un altiplano musical y mejorar aún más la calidad humanística y el rico núcleo de la histórica comunidad internacional de Gulangyu. La cultura musical de la isla Gulangyu es elegante y está arraigada en la vida comunitaria. Los conciertos familiares son conmovedores y las improvisaciones callejeras están llenas de vitalidad. Se han integrado diversas formas musicales en la vida cotidiana de los isleños, atrayendo música de todo el mundo. Entusiastas y profesionales vienen aquí en masa, inyectando vitalidad continua a la isla Gulangyu y añadiendo un fuerte toque a la imagen urbana de Xiamen como "centro cultural, ciudad de arte e isla de la música".

Como patrimonio cultural mundial reconocido por la Unesco, la isla Gulangyu, con su encanto cultural y ritmo musical únicos, ha trascendido las fronteras nacionales y ha atraído con éxito la profunda atención de los líderes musicales y amantes del piano de todo el mundo, destacando su estatus como la "Isla del Piano".

Gulangyu, un patrimonio cultural mundial, una vez más aporta nueva fuerza a la protección y herencia del patrimonio cultural mundial con su brillante música, su encanto cultural único y su patrimonio musical, y reproduce la nueva cultura musical global.