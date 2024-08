Ruta 5 Sur: Consorcio chino espera crear una "autoposta moderna y de alta calidad"

Por la Ruta 5 Sur transitan todos los días centenares de camiones que transportar las frutas y verduras que son enviadas a todo el mundo, cuyo principal destino es China, país que está representado en este territorio a través del Consorcio CRCC, que ostenta la licitación de un tramo de esta importante carretera.

El Consorcio CRCC, conformado por las empresas CRCC International Investment Co. Ltd. y China Railway Construction Corporation (International) Limited (CRCCI), administra desde 2021 el tramo Talca-Chillán de la Ruta 5 y desde 2023 el tramo Chillán-Collipulli.

Talca está a unos 250 kilómetros al sur de la capital, mientras que Chillán se distancia a unos 400 kilómetros también al sur del centro capitalino chileno.

El gerente del Proyecto de la Concesión de Ruta 5 de CRCCI, Yu Kui, explicó a Xinhua que este es uno de los proyectos "clave construido conjuntamente por China y Chile" y tiene una longitud total de unos 410 kilómetros.

Precisó que el objetivo principal es operar y gestionar el proyecto, además de modernizar la ruta existente durante todo el periodo de concesión.

"Esperamos crear una autopista moderna y de alta calidad", dijo y agregó que la Ruta 5 es una de las "arterias económicas del país".

En este territorio se cosechan las frutas como manzanas, ciruelas y las cerezas o las uvas, la materia prima de los vinos chilenos que acaparan las estanterías y mesas de todo el mundo.

"Nuestro proyecto está situado en las zonas de producción de cereza y vino de Chile, y todos los días hay muchos vehículos que transportan productos agrícolas a la capital y a los puertos (para exportar) a través de la Ruta 5", aseveró Yu.

A su vez, subrayó que el proyecto busca aliviar en gran medida la presión del tráfico y facilitar la exportación de productos agrícolas chilenos.

"Gracias a la modernización de la ruta, la autopista chilena 5 ha pasado del cobro manual de peaje al sistema de TAG. Antes de modernizar las cabinas de peaje, la congestión en las mismas era muy grave y a veces podía durar de una a dos horas", explicó.

Abundó que, al utilizar el sistema de TAG, que realiza un cobro automático gracias a un aparato electrónico, los vehículos pueden pasar rápidamente sin detenerse, lo que reduce "enormemente" la presión del tráfico.

"En el punto álgido del periodo de construcción, el proyecto proporcionó unos 3.000 puestos de trabajo locales y mediante la formación de trabajadores locales para mejorar sus habilidades, de modo que el personal local puede proporcionar mejor los servicios técnicos para el proyecto", indicó.

A su vez, destacó que "aprendemos las normas locales de los empleados chilenos, logrando así la integración de nuestras tecnologías chinas y chilenas".

"No solo queremos construir una autopista de alta calidad para Chile, sino que también queremos introducir productos chinos a través de la construcción de esta autopista, para que el pueblo chileno se dé cuenta de la alta tecnología y calidad de los productos chinos", reflexionó el representante del consorcio chino.

Por su parte, el jefe de Recurso Humano de CRCCI, Gustavo Sandoval, complementó a Xinhua que del total de empleados que trabajan actualmente en el proyecto, unos 200 son chilenos en una zona donde falta trabajo, pero en el futuro buscan emplear a unas 1.500 personas locales.

Detalló que desde que partió el proyecto hace dos años vino a vivir a Talca.

"Me ha gustado mucho eso de la exploración entre culturas que tenemos ambos, el poder conocer la cultura de ellos y ellos la mía. Yo me he hecho muchos amigos chinos en este lugar (...) me he llevado superbién y para mí ha sido una experiencia espectacular", afirmó Sandoval.

También destacó los avances para el transporte de mercancías que supondrán las mejoras en esta ruta. "Va a ser mucho más rápido a los diferentes trayectos en este caso que es Santiago o San Antonio (principal puerto del país en la zona centro) donde se derivan a los diferentes lugares", aseveró.

Explicó que desde que instalaron el sistema TAG, disminuyó en 40 minutos en viaje en esta carretera entre Santiago y Talca.

Cuando el Ministerio de Obras Públicas de Chile anunció la adjudicación del proyecto al Consorcio CRCC, en marzo de 2021, el ministro de Obras Públicas de ese entonces, Alfredo Moreno, señaló que esta empresa china es "una de las más grandes empresas constructoras del mundo" y destacó que el proyecto va a producir "un cambio en los niveles de seguridad y de servicio para todos sus usuarios y para las personas que viven en los sectores aledaños a esta ruta".

"Se trata de una gran cantidad de obras que se desarrollarán entre Talca y Chillán que traerán un cambio muy importante. Estos trabajos se demorarán alrededor de ocho años", agregó.