Desde su cargo como secretario de la célula del Partido Comunista de China en una brigada de producción hasta su ascenso como máximo líder del Partido y del Estado, Xi Jinping ha recorrido un largo camino marcado por la entrega y la persistencia. Desde su visión de "permitir que los aldeanos tengan una comida completa de carne" hasta el sueño chino de "realizar el gran rejuvenecimiento de la nación china", el líder chino ha dedicado medio siglo de esfuerzo y entusiasmo a cumplir su compromiso con la patria y el pueblo.

En los últimos 10 años, el secretario general Xi Jinping ha realizado más de 100 visitas a diversas comunidades y lugares, donde ha escuchado informes a bordo de embarcaciones, se ha interiorizado de las políticas de desarrollo en diversos vehículos, se ha familiarizado sobre las condiciones de vida de la población en pequeños patios, ha explicado las políticas en quioscos y hasta tenido charlas en camas de barro de familias campesinas. Muchos de estos sitios se han convertido en improvisadas oficinas de Xi Jinping.

El secretario general Xi Jinping expresó en una ocasión: "El gran rejuvenecimiento de la nación china no será una tarea fácil acompañada del son de tambores y gongs ". Asimismo, citó un pasaje del "Memorial sobre la expedición militar" de la reconocida figura histórica Zhuge Liangpara expresar sus sentimientos: "Desde que asumí este cargo, no he dejado de preocuparme día y noche y temo no estar a la altura de la confianza del difunto emperador".

El 22 de marzo de 2019, Xi Jinping se reunió con el entonces presidente de la Cámara de Diputados de Italia, Roberto Fico. Casi al final del encuentro , Fico le preguntó al presidente Xi Jinping sobre su estado de ánimo tras ser electo presidente de China. Xi respondió: "Para dirigir un país tan grande, la responsabilidad será inmensa y el trabajo será muy arduo. Trabajaré desinteresadamente y nunca le fallaré al pueblo"

