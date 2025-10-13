El urbanismo Simón Bolívar, ubicado en el Fuerte Tiuna de Caracas, continúa su desarrollo como uno de los mayores símbolos de la cooperación China-Venezuela. El proyecto, iniciado en 2012 y ejecutado por la empresa China International Trust and Investment Corporation (CITIC), busca entregar viviendas a más de 10 mil familias venezolanas de bajos recursos.

Durante más de una década, el complejo ha crecido hasta convertirse en una nueva comunidad donde habitan más de 5 mil familias, con infraestructura moderna, espacios culturales y áreas comunes pensadas para la convivencia.

El urbanismo Simón Bolívar, antes conocido como Ciudad Tiuna, se levantó en terrenos militares cedidos por el Estado venezolano, abarcando 248 hectáreas. En la construcción trabajaron de manera conjunta obreros chinos y venezolanos, consolidando una experiencia de intercambio técnico y cultural.

