Chile y China: Frei destaca los 55 años de una relación con mirada de política de Estado

En el marco de los 55 años de relaciones diplomáticas entre Chile y China, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle analizó la evolución del vínculo bilateral, calificándolo como una verdadera política de Estado que ha logrado trascender las diferencias ideológicas de los distintos gobiernos chilenos durante más de medio siglo.

En entrevista con Efecto China, Frei recordó que el acercamiento comenzó mucho antes de la formalización diplomática. "El primer hito que quiero recalcar, porque aquí siempre se habla de que solamente nos preocupamos del comercio, quiero decir que en los años 50, precisamente el año 1952, Chile firmó el primer convenio cultural con China. Primer convenio cultural, año 52. O sea, estamos hablando hace más de 70 años", destacó.

El exmandatario valoró el rol de figuras como el pintor José Venturelli y Pablo Neruda en esos primeros acercamientos, así como la visión geopolítica de su padre, el presidente Eduardo Frei Montalva, quien envió misiones comerciales en momentos críticos.

"En el año 70 se presentó una situación absolutamente distinta. Producto del gobierno dictatorial de Argentina, le cortó a Chile todo el suministro de té (...) y el presidente Frei mandó a Belisario Velasco a China", relató, agregando que esas gestiones permitieron que, al asumir Salvador Allende, se firmaran rápidamente las relaciones diplomáticas, convirtiendo a Chile en el primer país de Sudamérica en hacerlo.

Una relación ininterrumpida

Frei Ruiz-Tagle enfatizó un punto clave: la estabilidad del vínculo a pesar de los quiebres institucionales en Chile. "Chile siempre mantuvo relaciones con China, nunca rompió relaciones", afirmó.

Esta continuidad permitió que, tras el retorno a la democracia, Chile tomara la delantera comercial en la región. "Este camino que no ha tenido vuelta atrás y que se ha mantenido durante todos los gobiernos. Y vamos ya, estamos celebrando ahora, así como celebramos los 55 años de las relaciones diplomáticas, estamos celebrando estos días los 20 años del tratado entre Chile y China", señaló.

El futuro tecnológico

Mirando hacia adelante, el expresidente propuso un nuevo tipo de acuerdo enfocado ya no solo en el intercambio de bienes, sino en la transferencia tecnológica, aprovechando el liderazgo chino en áreas como la electromovilidad y la inteligencia artificial.

"Si China es potencia mundial en todas esas materias, ¿por qué no buscamos un buen acuerdo a 5 o 10 años para que las empresas, las autoridades, las tecnologías en Chile, las pequeñas y medianas empresas especialmente, puedan acceder a ese mercado y acceder a estas nuevas tecnologías del mundo?", planteó Frei.

Para cerrar, el exjefe de Estado reafirmó la importancia del respeto mutuo en esta relación bilateral: "Hay una confianza con China. China es respetada en Chile y Chile es respetado en China. Porque es un país institucional, que se respetan las leyes, que se respetan las instituciones".