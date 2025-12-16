Síguenos:
Con Cristián Campos como vocero, diputados presentaron proyecto contra denuncias falsas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El texto busca abrir la puerta a que los padres denunciados falsamente opten a la tuición de los menores.

La diputada Marisela Santibáñez recordó que el actor no fue absuelto, sino que sobreseído por la prescripción de los hechos denunciados.

Diputados liderados por Cristóbal Urruticoechea (PNL) presentaron este martes un proyecto de ley que busca tipificar como delito las denuncias falsas, especialmente aquellas relacionadas con delitos contra menores de edad.

La iniciativa está apoyada por diputados como Marcela Riquelme (independiente), Héctor Ulloa (independiente), Andrés Jouannet (Amarillos) y Johannes Kaiser (PNL), además de la fundación "Ni un día más".

El texto apunta a que existe un "delirio sórdido" al usar a un menor de edad para acusar a los padres de un delito, por lo que esta iniciativa abre la puerta a quitar la tuición al progenitor que realice la denuncia falsa.

Los parlamentarios estuvieron acompañados por el actor Cristián Campos, quien sostuvo que "eventualmente en muchos casos la justicia absuelve al acusado, como fue mi caso, que me absolvió por unanimidad, en dos fallos consecutivos en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema. Pero ahí no termina el asunto, porque una vez que tú eres absuelto te das cuenta de que no tienes carrera, no tienes familia, no tienes amigos, que estás cancelado y la persona que te acusó, que se demostró que la acusación era falsa, queda totalmente impune".

En el caso de la denuncia contra Campos, la justicia no pudo comprobar fehacientemente los delitos y declaró su sobreseimiento por la prescripción de los hechos, ya que habían ocurrido hace 30 años.

La diputada Marisela Santibáñez (independiente) respondió que "el señor Cristián Campos acá viene a hablar de absolución, que es distinto a prescripción, y en eso tenemos que ser enfáticamente responsables, sobre todo las mujeres, en este Congreso. A mí me parece de una irresponsabilidad supina que lo tengamos hoy día acá y confundamos a las verdaderas víctimas".

"Sin duda que estoy en contra de las denuncias falsas, sobre todo cuando dañan a los menores, o vamos a tener que traer aquí a la señora Raffaella di Girolamo, para que hablemos efectivamente de cómo son las verdades en nuestro país", precisó.

Actualmente el artículo 211 del Código Penal contempla la querella por denuncia calumniosa, pero se debe acreditar dolo, lo que ya no sería necesario de aprobarse este proyecto.

