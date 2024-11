Diputada Riquelme renunció al Frente Amplio tras denuncia por abuso sexual

Tras la denuncia de abuso sexual en su contra, la diputada Marcela Riquelme se autodenunció en Fiscalía y presentó su renuncia al Frente Amplio.

A través de un comunicado, la parlamentaria sostuvo que "he decidido que la denuncia esté donde tiene que estar, que es en los Tribunales de Justicia. El día de hoy me he autodenunciado y proporcionaré todos los medios de prueba necesarios para que se esclarezca la verdad, con la misma transparencia que siempre hemos tenido como diputación".

"El motivo de mi renuncia al Frente Amplio es por la falta de apoyo que siempre tuve de parte de esta dirección regional y también los hechos que derivaron en la filtración a un medio de prensa", añadió.

Riquelme planteó que "este es el actuar en consecuencia que los vecinos de la región de O'Higgins y de todo nuestro país esperan de una autoridad y eso es lo que estoy haciendo con el apoyo y la convicción de los míos".