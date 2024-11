Ominami: La herencia fiscal de este Gobierno va a ser infinitamente mejor que la que dejó el anterior

En El Primer Café de Cooperativa, economistas de diversos sectores políticos debatieron este jueves sobre el estado actual y futuro de las cuentas fiscales, cuando la labor estabilizadora del Ministerio de Hacienda ha quedado en entredicho durante la tramitación del Presupuesto 2025.

El exministro de Economía Carlos Ominami (PS) manifestó que "si hay un punto que uno tiene que reconocerle al ministro Marcel es que ha hecho un esfuerzo de ajuste fiscal importante, y la herencia de este Gobierno va a ser muchísimo, infinitamente mejor que la que dejó el gobierno anterior", mencionando a modo de ejemplo que "tenemos un nivel de endeudamiento que está en torno a un poco más del 40%, que es todavía bastante bajo para los promedios internacionales".

"Creo que no va a haber plata" para la próxima administración, rebatió el director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, Pablo Eguiguren, argumentando que "este mismo Gobierno en su tramitación presupuestaria ha visto cómo los ingresos que se proyectaban no se lograron, porque no estamos creciendo, y tuvo que hacer un ajuste antes de que se apruebe. Entonces la verdad es que la situación fiscal es muy estrecha; si no volvemos a crecer fuertemente, vamos a seguir aumentando la deuda".

Eugenio Rivera, del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, coincidió con Ominami al sostener que "en el corto plazo, sin duda que estamos mucho mejor que hace cuatro años, porque tenemos un equilibrio en las finanzas públicas", pero al mismo tiempo, "si miramos el problema un poquito más a largo plazo, agregaría el bajo endeudamiento del país, que es incomparable con la situación de la gran mayoría de los países en el mundo, entonces eso de que no van a haber recursos es una cosa bastante corta de vista, si no de mala leche".

Por último, el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco reconoció que "dadas las proyecciones de ingresos, y los gastos ya comprometidos, la situación futura del próximo gobierno va a ser extremadamente estrecha, haciendo énfasis sí de la situación muy distinta que tuvo el actual Gobierno, que recibió mucho más deterioradas las cuentas fiscales" por los desembolsos en tiempo de pandemia.

Sin embargo, insistió en que "si tenemos una recaudación menor a la proyectada -la cual desde mi punto de vista, tiene algunos grados de optimismo-, el país va a estar en una situación fiscal compleja".