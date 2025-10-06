Esta semana, en Efecto China, conversamos con la directora internacional de ProChile, Natalia Arcos, sobre las novedades de la décima edición del Chile Week China.

En el ciclo de entrevistas por los 55 años de relaciones bilaterales entre ambos países, en esta oportunidad conversamos con Roberto Lafontaine, director de la Fundación CLEC, quien nos contó sobre cómo el aprendizaje del chino mandarín permitió un mayor acercamiento cultural.

Y en nuestra tradicional sección, Carla Morales Vallejo -del Instituto Confucio Santo Tomás- nos enseñó sobre el rol de los paneles solares cuando hablamos de biodiversidad.

