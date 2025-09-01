Embajador Pablo Arriarán se sumó al Consejo de Efecto China de Cooperativa

Efecto China de Radio Cooperativa, dedicado a fortalecer el conocimiento y la difusión de las relaciones sino-chilenas, anunció que su Consejo Asesor sumó a un nuevo miembro: Pablo Arriarán, quien recientemente asumió como embajador de Chile en China.

Este Consejo Asesor, conformado inicialmente el 26 de junio de 2024, reúne a 12 expertos y autoridades de diversos ámbitos con el objetivo de ampliar el público y enriquecer el programa en temas relacionados con las relaciones bilaterales entre Chile y China.

Encabezado por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, el consejo se ha consolidado como un espacio clave para la profundización cultural, económica y política entre ambas naciones.

La incorporación de Pablo Arriarán, quien sucede en el cargo de embajador a Mauricio Hurtado Navia y otros diplomáticos que han participado en el consejo, refleja la importancia de mantener una representación activa y actualizada en este proyecto pionero de Radio Cooperativa que también cuenta con alianzas estratégicas internacionalmente reconocidas, como CGTN en Español, la agencia Xinhua y el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás.

El embajador Arriarán aportará su experiencia y perspectiva para fortalecer el trabajo del Consejo, que busca transformar "Efecto China" en una ventana cada vez más relevante para los pueblos chileno y latinoamericano, promoviendo un diálogo intercultural y conocimientos profundos en tiempos de globalización y digitalización social.

Este paso es parte del compromiso de Radio Cooperativa de ofrecer análisis rigurosos y acercar a su audiencia al complejo y creciente vínculo entre Chile y China, un socio comercial y cultural estratégico para el país.