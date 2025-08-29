CGE lanza campaña nacional "Volantín Seguro 2025" para prevenir accidentes eléctricos en Fiestas Patrias

CGE, distribuidora eléctrica que atiende a más de 3,3 millones de clientes entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, lanzó oficialmente su campaña nacional de prevención y cuidados durante las Fiestas Patrias llamada "Volantín Seguro CGE". Esta iniciativa busca crear conciencia sobre los peligros de interactuar con las redes eléctricas sin las medidas de seguridad adecuadas.

La campaña, que tiene como concepto "Cuidarnos es Tradición", comenzó el pasado 18 de agosto y contempla una serie de publicaciones y videos con consejos y tips de seguridad en las redes sociales de la compañía (Facebook, Twitter, Instagram y página web). Estos contenidos llaman a la reflexión sobre las actividades típicas durante las Fiestas Patrias, en especial el uso del volantín.

Lanzamiento y autoridades presentes

Francisco Jaramillo, director regional centro de CGE, encabezó el lanzamiento en el Colegio Juan Bautista Durán, en la comuna de El Bosque. Además, asistieron el alcalde Manuel Zúñiga, el seremi de Energía Jesús Agüero, Fernando Fredes (representante de la SEC) y el director del establecimiento, Felipe Donoso, junto a alumnos y apoderados.

Según Jaramillo, "la Campaña Volantín Seguro de CGE es una actividad para prevenir accidentes con instalaciones eléctricas mientras se practica el juego del volantín. A través de una presentación, mostramos los peligros del hilo curado y llamamos a la comunidad a celebrar las fiestas patrias con seguridad".

El alcalde Manuel Zúñiga destacó la importancia de la actividad para informar a niños y familias sobre los riesgos del hilo curado y otros peligros relacionados con el volantín. Por su parte, el seremi de Energía Jesús Agüero resaltó que es una invitación a la responsabilidad tanto de las empresas como de las familias, pues es fundamental concientizar a los niños sobre el daño que puede causar el hilo curado.

CGE realizará estas actividades en toda su zona de concesión, que comprende 169 comunas entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía. En 2024, la campaña llegó a más de 80 colegios, con la participación de 22 mil niños de educación básica.

Recomendaciones de seguridad

Disfrutar del tradicional juego del volantín en espacios abiertos, alejados de líneas eléctricas, torres de alta o media tensión y subestaciones. Nunca subirse a postes o torres para recuperar volantines. No usar hilo curado, material prohibido por ley porque conduce electricidad y es causante de graves accidentes. No sobrecargar el sistema eléctrico ni usar alargadores en exceso para evitar accidentes.

Difusión en colegios

Durante agosto y septiembre, previo a las Fiestas Patrias, CGE realizará actividades informativas y demostrativas en establecimientos educacionales de sus regiones. Los niños aprenderán sobre los riesgos de volar volantines cerca de redes y torres eléctricas.

Consejo de seguridad y contacto CGE

CGE reitera el peligro de acercarse o manipular redes y cables eléctricos dañados o en el suelo, ya que podrían estar energizados. La empresa aconseja a sus clientes tomar medidas de seguridad y, en caso de emergencia, contactar:

Teléfono gratuito: 800 800 767

Página web: www.cge.cl

Aplicación móvil: CGE 1click

WhatsApp: +569 89568479

Este es un contenido presentado por CGE.