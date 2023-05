Star Wars: Unlimited, anuncian nuevo juego de cartas situado en el universo de la guerra de las galaxias

Fantasy Flight Games, en colaboración con Lucasfilm Ltd., anunció el próximo lanzamiento de Star Wars: Unlimited, un nuevo juego de cartas intercambiables con posibilidades ilimitadas.

Este juego presenta héroes, villanos, naves y escenarios icónicos de todas las facetas de la legendaria franquicia de Star Wars, incluidas películas, series de televisión, cómics, videojuegos y todo lo demás. El juego se lanzará a nivel mundial en 2024.

Star Wars: Unlimited es un juego dinámico y rápido que es fácil de aprender y estratégicamente profundo. El sólido desarrollo del juego ha estado en marcha durante los últimos tres años, y los fanáticos pueden esperar un calendario de lanzamiento regular de tres sets por año. Totalmente integrado en toda la experiencia, el juego organizado se ha diseñado junto con el juego desde un principio y estará listo el primer día.

Join the fray in STAR WARS: Unlimited, a brand new trading card game!



Select your leader, assemble your deck, and battle your opponent in this fast-paced card game full of iconic characters, locations and more from across the Star Wars galaxy!https://t.co/rxVa1JS0uJ pic.twitter.com/CfGmkVOPza