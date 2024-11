Un plátano pegado en la pared fue subastado en 6,2 millones de dólares

La polémica está servida (otra vez): 'Comedian', la banana pegada a la pared que dividió al mundo del arte en 2019, presentada por el artista conceptual Maurizio Cattelan en la feria Art Basel de Miami, fue subastada este miércoles por 6,2 millones de dólares en la casa Sotheby's de Nueva York.

#AuctionUpdate : Maurizio Cattelan’s iconoclastic 'Comedian' has captivated the world once again—this time in the #SothebysNewYork salesroom. The world’s most notorious banana just sold for $6.2M. #SothebysNOW pic.twitter.com/6bOSz0k5b0

El comprador, un emprendedor chino de las criptomonedas llamado Justin Sun, recibirá, junto a la pieza de fruta y la cinta adhesiva que la sostiene en la pared, un certificado de autenticidad del platano, que tiene que reponerse más o menos cada siete días (según las recomendaciones del propio artista y de la casa de subastas).

Contrariamente a lo que suele ser habitual -que los compradores de grandes obras sean anónimos-, Justin Sun se ha identificado y expresado así: "Esto no es solo una obra de arte; representa un fenómeno cultural, un puente entre los mundos del arte, los memes y la comunidad cripto", escribió en una declaración distribuida por Sotheby's.

"Además, en los próximos días voy a comerme personalmente la banana como parte de esa experiencia artística única, honrando así su lugar en la historia del arte y la cultura popular", concluyó.

I’m thrilled to announce that I’ve bought the banana🍌 !!! @SpaceX @Sothebys I am Justin Sun, and I’m excited to share that I have successfully acquired Maurizio Cattelan’s iconic work, Comedian for $6.2 million. This is not just an artwork; it represents a cultural phenomenon… pic.twitter.com/lAj1RE6y0C