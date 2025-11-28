Filsa 2025: Más de cien actividades esperan en los últimos días de feria

A tres días del cierre de la Feria Internacional del Libro de Santiago 2025, el evento sigue convocando a lectores y familias con una variada programación.

Aunque la feria entra en su recta final, aún quedan más de cien actividades por delante, además de una amplia oferta literaria distribuida en 90 stands.

Desde presentaciones de libros y cuentacuentos hasta espectáculos musicales, la agenda del fin de semana promete variedad para todos los públicos. Este viernes, por ejemplo, a las 18:00 horas se realizará una presentación en el espacio Tertulia con la participación del músico nacional Nano Stern, acompañado por artistas y poetas de la provincia de Palena.

En paralelo, continúa activo el Pabellón de Los Lagos, región invitada de honor en esta edición. Allí los asistentes pueden recorrer obras de autores locales, además de artesanías y expresiones culturales propias de la zona.

Desde la organización reforzaron la invitación a aprovechar estos últimos días. Eduardo Castillo, presidente de la Cámara Chilena del Libro, adelantó que el sábado y domingo habrá "varias sorpresas", destacando que el público podrá encontrarse "con miles de libros de todas las temáticas, para todas las edades, desde novedades hasta clásicos, con precios muy atractivos".

La Filsa, que se lleva a cabo en el Centro Cultural de Estación Mapocho, permanecerá abierta hasta el domingo entre las 11:00 y las 20:30 horas. La entrada general tiene un valor de $4.500, mientras que los niños y niñas de hasta 12 años pueden ingresar de manera gratuita.