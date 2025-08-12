La escritora chilena Isabel Allende cumplió 83 años el 2 de agosto y repasa parte de su actualidad en Estados Unidos, pero con una clara mirada sobre la muerte, evento que mira por sobre todo con agradecimiento, por todo lo que ha vivido.

"En este momento estoy viviendo mi relación con mi marido de una manera que no he vivido ninguna otra relación, con una intensidad total, porque es muy breve, no va a durar. Algo nos va a pasar igual. Ya sea un accidente de alguna índole o una enfermedad repentina o la muerte, que puede llegar en cualquier momento", comentó.

En conversación con Lo que Queda del Día de Cooperativa, la premiada autora agrega: "Esa sensación de precariedad de que todo puede terminar mañana, te hace estar agradecida por todo y te hace que todo te parezca maravilloso (…) estoy escribiendo, estoy viviendo, estoy amando, estoy trabajando con mi fundación lo más que puedo, pero sé que es temporal y me da lo mismo si no trasciende nada. Nos morimos todos y todo se acaba y todo cambia".

LEER ARTICULO COMPLETO