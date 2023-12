Libros de Isabel Allende son prohibidos en las escuelas de Estados Unidos

La escritora chilena Isabel Allende es una de las protagonistas de un insólito acto de prohibición de libros en Estados Unidos.

Específicamente un par de títulos de la artista nacional fueron incluidos dentro de un listado de 673 obras que una ley firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis ordenó retirar de las escuelas del condado de Orange en Florida.

