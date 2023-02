J.K. Rowling afirma que los fans "malinterpretaron" sus dichos transfóbicos

La escritora J.K. Rowling se refirió a la reacción que provocaron sus dichos hacia las personas trans en redes sociales.

En un nuevo podcast, la británica afirmó que "lo que me ha interesado en los últimos años, particularmente en las redes sociales, es cuando dicen 'has arruinado tu legado. Oh, podrías haber sido amado para siempre, pero elegiste decir esto'".

"Y pienso: 'No podrías haberme malinterpretado más profundamente'", expresó la creadora de "Harry Potter", quien en 2020 generó polémica por dichos que fueron considerados transfóbicos.

"Nunca me propuse molestar a nadie. Sin embargo, no me incomodó bajarme de mi pedestal", declaró.