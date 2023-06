"No pasó por mí": Presidente Boric reprocha a ministro de Cultura por negativa a Feria del Libro de Frankfurt

El Presidente Gabriel Boric reprochó al ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre, y aseguró que la decisión de declinar la invitación para que Chile sea el "país invitado de honor" de la Feria del Libro de Frankfurt de 2025, el mayor evento del mundo en representación editorial.

La determinación que la cartera justificó por el costo que conllevaría y con el fin de priorizar esos recursos para una feria literaria internacional en Chile, provocó revuelo y críticas en el mundo de las letras.

"Los recursos son limitados. Nosotros pensamos que orientar los recursos que teníamos para esa feria (Frankfurt), a una actividad como la que indiqué, nos pareció (una decisión) más conectada con el propósito de valoración de la cultura en Chile", argumentó esta mañana De Aguirre, según recoge La Tercera.

Pero el Mandatario discrepó también esta jornada, consultado al respecto en el marco de su visita a la Macrozona Sur.

"Está decisión no pasó por mí, ni me fue comunicada oportunamente, y yo le manifesté al ministro De Aguirre mi discrepancia, porque considero que gastar en Culturas es una tremenda inversión, no un gasto, esta no es plata que se tira a la basura", afirmó, enfatizando que "hay que hacer mayores esfuerzos en este sentido".

"El ministro De Aguirre lo que planteó en su momento es que efectivamente ser invitado de honor tiene un costo asociado del orden de los 8 millones de dólares, no es poca plata. Lo que yo planteo, como país que tiene una dignidad literaria que nos enorgullece, tenemos que estar en esas instancias, tenemos que ser protagonistas, y además hacer una feria importante en nuestro país", expuso.

Por ello, Boric confirmó que le instruyó al titular de las Culturas que "se restablezcan las conversaciones para que podamos ser invitados de honor; no me cabe duda que estaremos ahí, como invitados de honor, hay que restablecerlo".

GOBIERNO QUIERER REVERTIR DECISIÓN

"El Presidente de la República no está de acuerdo con nuestra decisión, tengo que decirlo francamente", había admitido De Aguirre más temprano: "Entiendo que esto sea una decisión polémica que estamos investigando si es reversible".

Explicó que están haciendo gestiones para revertir la decisión, pero de momento estima que las posibilidades "son escasas".

Con todo, puntualizó que esta situación "no anula la presencia de Chile en Frankfurt, está garantizada de igual manera como un participante normal".

De cualquier forma, desde la oposición anunciaron la intención de citar al ministro a dar explicaciones ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados.