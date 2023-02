¿Crimen de Pablo Neruda? Informe no puede determinarlo

Esta semana los peritos internacionales entregaron a la magistrada Paola Plaza el informe final sobre la muerte del poeta Pablo Neruda, luego de que el Partido Comunista presentara en 2011 una denuncia para indagar el deceso del Nobel chileno.

El vate falleció el 23 de septiembre de 1973, 12 días después del golpe de Estado, en la Clínica Santa María donde se internó a la espera de exiliarse un día después en México.

El fallecimiento del poeta fue adjudicado durante la dictadura al avanzado cáncer de próstata que padecía, sin embargo, su familia y cercanos aseguran que no estaba en un estado terminal. Su chofer, Manuel Araya, sostuvo en 2011 que el poeta fue envenenado mediante una inyección en el abdomen por un agente secreto del régimen que se hizo pasar por un médico, declaración que dio pie a la denuncia del Partido Comunista, al que militaba Neruda.

En 2013 fueron exhumados sus restos y, si bien, en un primer análisis no se encontró ningún elemento que diera a entender el crimen de Neruda, la insistencia de la familia llevó a que las pruebas biológicas fueran analizadas por un nuevo panel de expertos que en 2017 encontró, en una muela, la bacteria clostridium botulinum, desestimando la versión de la dictadura y rechazando que la causa de muerte fuera la "caquexia" (debilitamiento extremo) producida por el cáncer que lo aquejaba desde 1969.

El científico danés Niels Morling, que ayudó a dirigir el análisis, indicó entonces que "no había indicios de caquexia. Era un hombre obeso en el momento de la muerte" y agregó: "Todas las demás circunstancias en su última fase de la vida apuntaban a algún tipo de infección".

Una década después, este miércoles, el equipo de expertos forenses entregó a la jueza Plaza su análisis, cuyo resumen tuvo acceso el diario estadounidense The New York Times que explicó que los científicos encontraron en el cuerpo de Neruda una bacteria "potencialmente tóxica que, de manera natural, no debería estar allí y confirmaron que estaba en sus sistema cuando murió (...), pero no pudieron distinguir si se trataba de una cepa tóxica, y no pudieron concluir si le inyectaron la bacteria o si, en cambio, provenía de alimentos contaminados".

En el documento de dos páginas, los científicos reconocen que "pruebas circunstanciales" respaldan la teoría del asesinato debido a que la dictadura de Augusto Pinochet "envenenó a presos políticos con bacterias posiblemente similares a la cepa encontrada en los restos de Neruda". Eso sí, hace el alcance que el uso de estas armas químicas comenzó en 1976, tres años después de la muerte del vate.

El NYT sostiene que "el esperado informe mostró que es posible que nunca se resuelva el misterio" de la muerte de Neruda. Charles Brenner, investigador forense de California que apoyó a completar el informe, añade: "Si tenía una cepa tóxica ¿Cómo llegó ahí? (...) eso es más una cuestión de imaginación, no de ciencia".

SIN PRUEBAS CLARAS

Algunas cepas de la bacteria clostridium botulinum causan botulismo, que pueden paralizar y matar a las personas, convirtiéndose en una de las toxinas más letales del mundo, por lo que en algunas ocasiones se ha utilizado como arma biológica.

En el análisis de 2017, que halló la bacteria en el molar, los científicos pidieron más tiempo para analizar si ella estaba en el cuerpo del poeta al momento de su muerte o si se había filtrado. Y, lo más importante, si ésta lo había matado.

El NYT detalla que en el informe final entregado el miércoles, el panel de peritos concluyó que "la bacteria estaba en su cuerpo cuando murió, en parte al encontrar pequeñas cantidades de la bacteria en el suelo cerca de donde fue enterrado".

Sin embargo, "no pudieron determinar si lo mató, o incluso si la cepa de la bacteria era tóxica, en parte porque solo pudieron reconstruir alrededor de un tercio de su genoma. Como el ADN es tan antiguo, se había degradado".

Brenner explicó que "el botulismo es el veneno más potente que existe para los humanos. Y, por lo tanto, la mención de una persona que muere con la bacteria botulínica es espeluznante. Es increíble".

El experto, miembro del panel científico, añadió que, "sin embargo, la verdad es que algunas cepas botulínicas no producen la toxina y, en este caso, no había pruebas claras de que así fuera".

"No tenemos muchos asesinos, pero sí muchas muertes por botulismo", puntualizó al explicar que esta toxina se encuentra en las personas que han comido, por ejemplo, pescado podrido.